Nyhetssenter Nordland

Bodø/Glimt snublet mot HamKam tross Pellegrino-dobbel

En Pellegrino i storform var ikke nok for Bodø/Glimt mot gjestene fra Hamar.

Kveldens kamp mellom Bodø/Glimt og HamKam startet jevnere enn flere nok hadde forventet. Etter 18 kamper, hadde Kamma bare tre seiere. Bodø/Glimt har den siste tiden vist storform med seks strake seire i Eliteserien.

Etter 40 minutt serverte Hugo Vetlesen Glimts nummer sju, som enkelt kunne heade ballen i mål.

Etter hvilen tok HamKam-presset seg opp, og etter 54 minutter fikk gjestene fra Hamar uttelling.

Hernández-Foster slo et presist hjørnespark. Like foran Haikin var det Kurucay som raget høyest og utliknet for bortelaget.

20 minutt før full tid fikk Pellegrino sjansen fra straffemerket.

Faerron satte ut en fot i duell med Vetlesen, men HamKam-spillerne virket ikke overbevist over at det var kontakt. Straffe ble det uansett, og Pellegrino satte sikkert inn sitt andre for kvelden.

Etter 86 minutt svarte derimot gjestene nok en gang.

Melgalvis dro tilsynelatende en frekk tunnel på Helstad Amundsen, før han slo inn til Kirkevold, som fikk pirket ballen i mål. Dermed endte det 2-2 på Aspmyra.

Etter lørdagens to scoringer mot HamKam står Pellegrino med 19 nettkjenninger på 17 kamper så langt denne sesongen og er Eliteseriens suverene toppscorer.

Onsdag venter bortekampen mot Dinamo Zagreb som avgjør om Glimt kommer seg til Mesterligaen. De helgule vant 1–0 hjemme på Aspmyra tirsdag.