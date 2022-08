Nyhetssenter Nordland

TV 2: – Boniface klar for belgisk klubb

Bodø/Glimts kraftspiss Victor Boniface (21) skal være klar for belgiske Union Saint-Gilloise, melder TV 2.

Det har lenge versert rykter om at Boniface er på vei bort fra Glimt. Etter helgens seier over Aalesund skrev Avisa Nordland at nigerianeren tok farvel med lagkameratene på Gardermoen, før han reiste til Belgia for den medisinske testen.

TV 2 skriver at Boniface mest sannsynlig signerer for den belgiske klubben i løpet av mandag. Prisen skal ligge på rundt 20 millioner kroner.

Boniface har slitt med skader etter at han kom til Glimt i 2019, men det har løsnet de to siste sesongene. Totalt står han med 21 mål på 66 kamper for Glimt.

Union Saint-Gilloise ligger på tredjeplass i den belgiske toppdivisjonen. De kjemper også om en plass i Mesterligaen, etter å ha endt på andreplass forrige sesong.

Bodø/Glimt har allerede sikret seg en ny spiss i Lars-Jørgen Salvesen.