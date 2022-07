Nyhetssenter Nordland

Svindlet Nav – mente han hadde lov

En mann i slutten av 50-årene er i Salten og Lofoten tingrett dømt til 45 dager i fengsel for grovt bedrageri.

Da han søkte om dagpenger påsto mannen at han befant seg i Norge. Det stemte ikke. Han befant seg nemlig i Thailand.

I retten la han kortene på bordet. Men han mener at han må frifinnes. Han hevdet at han brukte nødretten da han svindlet til seg 161.000 kroner fra Nav.

Han forklarte at han befant seg i Thailand da koronapandemien rammet. Flyet ble kansellert, og han hadde ikke penger til å leve. Dermed hadde han ikke noe annet valg enn å lyve.

Han hadde kontaktet den norske ambassaden for å få hjelp til nødlån, men fikk avslag. Dermed måtte han begå trygdebedrageri, forklarte han.

Men retten ga han ingen støtte. For under forklaringen kom det fram at han normalt fikk lån hos venner og familie når han ba om dette.

– Dette viser at tiltalte hadde andre rimeligere måter å sørge for livsopphold på, enn å begå trygdebedrageri, skriver tingrettsdommer Tarjei Ræder Breivoll i dommen.

– Uten at det har vært avgjørende for resultatet i saken, bemerker retten også at tiltalte verken undersøkte mulighetene for å få lån fra egen bankforbindelse, eller andre kredittinstitusjoner, før han begikk trygdebedrageriet. Han kontaktet heller ikke NAV for å avklare mulighetene for sosialstønad, som er den offentlige støtteordning som normalt trår inn for personer som ikke kan sørge for livsopphold på annen måte, skriver han videre.