Nyhetssenter Nordland

Enorme strømforskjeller i morgen

Mandag vil det være store forskjeller på strømprisen i Norge, ifølge analysene til NordPool. Prisene lengst sør i Norge vil komme på over tre kroner per kilowatt-time (kW/t). Det er første gang i historien at strømprisene blir så høye om sommeren.

Samtidig vil strømmen i Nord- og Midt-Norge vil ligge på rundt tre øre per kW/t.