Nyhetssenter Nordland

Reiselivet er glade for streikeløsning

Reiselivet i Lofoten er glade for at flystreiken i Widerøe nå ser ut til å være over. De siste ukene og dagene har de slitt med turister som verken kommer seg til eller fra Lofoten, forteller daglig leder i Destinasjon Lofoten, Line Renate Samuelsen.

– Senest på søndag møtte jeg en gjeng som ikke visste om de måtte sove under åpen himmel. De kom se ingen vei. Flyene var for dyre for feriebudsjettet deres, sier Samuelsen.

– Men jeg tror folk har prøvd så godt de kan for å prøve å få folk videre.

Samuelsen forteller også at de har fått en del avbestillinger. Først og fremst gjelder det turister som helst reiser med fly. Nå håper de at løsningen på Widerøe-streiken vil sørge for at disse kommer tilbake igjen.

– Vi går jo inn i en høysesong som gjør at vi trenger å få gjestene hit.