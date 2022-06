Nyhetssenter Nordland

Godtar ikke at tarmkreftkirurgi flyttes fra Rana

Administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord vil midlertidig tilbakeføre tarmkreftkirurgien til Mo i Rana i september.

Siden høsten 2020 har operasjonene blitt utført i Bodø.

Men Daae vil deretter overføre disse til Sandnessjøen etter at det er tatt en ny faglig vurdering av forsvarlighet, kapasitet og kompetanse, anslagsvis i år 2024.

Forslaget faller ikke i god jord i Rana.

– Vi kan ikke akseptere et vedtak i styret i Helse Nord som betyr at tarmkreftkirurgien skal flyttes fra Mo i Rana til Sandnessjøen i 2024. Konsekvensen av et slikt vedtak er at Rana kommune sitt engasjement i byggingen av Nye Helgelandssykehuset opphører med øyeblikkelig virkning, sier ordfører Geir Waage (Ap) i en pressemelding.

Ordføreren understreker at Rana har akseptert foretaksvedtaket som bestemte at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, at ledelsen skal holde til i hovedsykehuset og at hovedsykehuset skal ha det bredeste faglige tilbudet ved at tilbudene som er i Mosjøen overføres dit.

I tillegg planlegges det flytting av stab- og støttefunksjoner fra Mo i Rana og Mosjøen til Sandnessjøen.

Men nå er grensen nådd for Rana.

– Forslaget er uakseptabelt. Det betyr en styrt nedbygging av sykehuset i Mo i Rana faglig. Det er direkte i strid med foretaksvedtaket om Nye Helgelandssyklehuset, der det tydelig står at også sykehuset i Mo i Rana skal videreutvikles og styrkes, sier Waage.