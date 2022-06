Nyhetssenter Nordland

Setter inn ekstra hurtigbåt

Store protester både fra Steigen-ordføreren og turistnæringen gjør at Nordland fylkeskommune nå setter inn en ekstra båt for å øke kapasiteten mellom Helnessund og Bodø på søndager gjennom sommersesongen.

– Den ekstra båten vil gå samtidig som Nordlandsekspressen kl. 14.55 og tar 48 passasjerer, forteller fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande i en melding.

Det var i vår at kapteinene på hurtigbåtene slo alarm om sikkerheten rundt evakueringssystemet om bord.

I en nødssituasjon, har kapteinene varslet at de ikke vil gamble med sikkerheten på båtene.

Siden da har hurtigbåtene i sambandet kjørt med redusert kapasitet.

Nordlandsekspressen kan nå ha 150 personer om bord, mot 220 passasjerer opprinnelig. Dette inkluderer bemanning på 5 personer.

Nå har også Sjøfartsdirektoratet, på bakgrunn av en avgjørelse i Boreal, vedtatt en reduksjon av kapasiteten på fartøyene.

Det bekrefter Sjøfartsdirektoratet til NRK.

– Vi har saksbehandlet en rapport fra rederiet knyttet til de utfordringer som er påpekt tidligere. Frem til nå har rederiet satt ned kapasiteten på eget initiativ, noe som er helt i tråd med skipssikkerhetsloven, mens en etter vår sakshandling nå støtter rederiets vurdering og vedtatt en slik kapasietsreduksjon til en har funnet en permanent løsning, sier Dag Inge Aarhus, som er avdelingsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Sjøfartsdirektoratet.

– Vi vil nå ha en dialog med rederi og oppdragsgiver videre. Vi vil og påpeke at dialogen med rederiet hele tiden har vært konstruktiv og at vi føler oss trygge på at det vil komme på plass en permanent løsning, sier Aarhus videre.

Ifølge Monica Sande er utfordringen størst fra Helnessund i Stegen, primært på søndager.

– Med dette ekstra tilbudet på søndagene klarer vi i stor grad å demme opp for den kapasitetsreduksjonen som nå er lagt på Nordlandsekspressene, sier Sande.

Sande påpeker at sommerruten i Nordlandsekspressen allerede er kommet i drift. Til tross for at kapasiteten på fartøyene er redusert gir en ekstra avgang midt på dagen tur/retur Bodø – Skutvik via Helnessund, Nordskott og Bogøy mandag til fredag, totalt sett en økt kapasitet i sambandet.

– Med at sommerruten allerede har startet opp på Nordlandsekspressen, tur/retur Bodø – Skutvik mandag til fredag, og med et ekstra fartøy på søndagene, så har jeg tro på at Steigen vil få mange fornøyde reisende denne sommeren, avslutter fylkesråd Monika Sande.

Den ekstra kapasiteten vil bli satt inn allerede førstkommende søndag.