Nyhetssenter Nordland

Nord Universitet beholder universitetsstatusen

Nord universitet beholder status som universitet etter å ha oppfyllt alle kvalitetskrav hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Det skriver universitetet på sin hjemmeside.

Det var i 2018 at NOKUT varslet en revidering av ett av universitetets fre doktorgradsprogram.

– Prosessen har vært krevende for mange, både ansatte og studenter. Det viktigste nå er at vi får et bedre doktorgradsprogram som både vil styrke oss som universitet og som vil gi doktorgradskandidater et bedre tilbud, sier rektor Hanne Solheim Hansen i pressemeldingen.

Hun understreker at som en del av doktorgradsprogrammet som nå er godkjent har Nord også lagt opp til en håndtering av alle doktorgradsprogrammer framover som gjør at man kan fornye og videreutvikle programmene i et samarbeid mellom vitenskapelige ansatte og kandidater.

– Det håper jeg vil sikre at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen, sier Solheim Hansen.​​