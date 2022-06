Nyhetssenter Nordland

Setter inn ekstra ferger i Nordland

Statens vegvesen økt kapasiteten på riksvegfergene i nord. Flere ferger og køvakter skal sørge for at trafikantene får en fin reise, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Årets sommertrafikk har allerede startet, og vegvesenet forventer mer trafikk på riksveifergene etter hvert som vi nærmer oss ferietid.

Nå starter sommerruta for flere av sambandene, slik at det blir bedre kapasitet til pinsetrafikken.

Rv. 80 Bodø – Røst – Værøy – Moskenes

På dette fergesambandet starter sommerruten fredag 3. juni, og vi øker kapasiteten ved å sette inn en fjerde ferge i seks uker. Det blir dermed fire ferger fra 24. juni til 7. august.

Det er mulig å forhåndsbestille plass på fergen via nettsiden til Torghatten Nord som betjener fergestrekningen – også for de reisende uten kjøretøy. Passasjerer uten kjøretøy reiser gratis, men de betaler da et reservasjonsgebyr.

Vegvesenet anbefaler at passasjerer uten kjøretøy kontakter køvaktene i Bodø og Moskenes når de ankommer fergekaia. Vaktene fører navnelister og sørger for at passasjerer slippes om bord i den rekkefølgen de ankom fergekaia.

E6 Bognes – Skarberget

På denne strekningen er det satt inn større ferge for å styrke kapasiteten i sambandet. Vegvessnet har erstattet MF Virak, som har en kapasitet på 50 personbilenheter (PBE), med MF Lyngen som har kapasitet på 75 PBE. Kapasitetsoverføring fra Drag-Kjøpsvik gjør at det nå er tre ferger som betjener sambandet. Det er også mulighet for at fergen kjører noen turer utenom ruteplan hvis det er behov for det.

Pågående anleggsarbeid på fergekaiene gir noen utfordringer på oppstillingsplass, men Mesta er klare til å dirigere ved mye trafikk.

Rv. 827 Drag – Kjøpsvik

På grunn av ombygging av fergekaiene, er sambandet stengt fram til 23. juni, og kapasiteten er overført til E6 Bognes-Skarberget. Fra 23. juni blir det normal trafikk på dette sambandet.

Rv. 85 Bognes – Lødingen

Her blir et tredje fartøy satt inn fra og med fredag 3. juni. Dette er en uke tidligere enn planlagt og for å ha bedre kapasitet til pinsetrafikken.

Endring på kai gir flere oppstillingsplasser og annen avkjøring. Vegvesenet har beredskap på trafikkdirigering ved opphopning av trafikk. Kamera på kaien gjør at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over behovet for dette tiltaket. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.