Nyhetssenter Nordland

Savnet mann funnet død

Tirsdag formiddag meldte politiet i Nordland at det gjennomføres søk etter en savnet mann i Saltdal kommune. Nå melder politiet at det er gjort et funn av en omkommet person.



– I forbindelse med søk etter savnede Asbjørn Magne Maarnes ble det klokken 15:30 gjort funn av en omkommet person i søkeområdet i Saltdal, sier operasjonsleder Lars Halvorsen.



– Det er bekreftet at det er savnede Maarnes som er funnet. Politiet gjør undersøkelser på stedet, men det er ingen grunn til å anta at dødsfallet skyldes noe kriminelt. Avdøde vil rutinemessig bli obdusert for å fastslå dødsårsaken. Pårørende er varslet.