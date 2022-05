Nyhetssenter Nordland

Avinor har fått konsesjon for Mo i Rana lufthavn

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for drift av Mo i Rana lufthavn. Og det blir anleggsstart etter sommerferien i år.

Det er i ei pressemelding det går fram at Samferdselsdepartementet nå har fatta vedtak om at Avinor gis konsesjon for etablering og drift av Mo i Rana lufthavn.

Konsesjonen har en varighet på 20 år.

I pressemeldinga heter det at «Vedtaket er fattet etter en grundig helhetsvurdering, hvor blant annet flysikkerhet, miljø og regional utvikling og bosetting inngikk.»

Konserndirektør i Avinor, Thorgeir Landevaag sier i pressemeldinga at konsesjonsvedtaket fra Samferdselsdepartementet er en viktig milepæl.

– Vedtaket betyr at Avinor kan fortsette prosjektet i henhold til fremdriftsplanen, og at anleggsarbeidet ved nye Mo i Rana lufthavn kan starte. Vi er glade for at Samferdselsdepartementet viser tillit til oss, samtidig som det gir oss et formelt klarsignal om å kunne gå videre med byggingen, sier konserndirektør, Thorgeir Landevaag, i Avinor.