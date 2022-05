Nyhetssenter Nordland

Har ikke fastlandsforbindelse - får likevel ikke gratis ferge

Reisende til Kjerringøy i Bodø får ikke gratis ferge til tross for at øysamfunnet ikke har fastlandsforbindelse.

Det skriver Avisa Nordland.

I går ble det kjent at regjeringen innfører gratis ferge for samband med færre enn 100.000 passasjerer i året. Også samfunn uten fastlandsforbindelse skulle få reise gratis, men det er ikke innført for Kjerringøy-sambandet.

Siv Mossleth, stor­tings­re­pre­sen­tant i Nordland for Sen­ter­par­tiet, for­kla­rer til AN at bak­grun­nen for at fer­ge­sam­ban­det mellom Fest­våg og Misten ikke er med i den nye ord­nin­gen, er på grunn av for stor tra­fikk.

– Slik det ser ut, er ikke Kjer­ringøy med i første omgang. Grun­nen til det er at den over­skri­der gren­sen på 100.000 pas­sa­sje­rer årlig. Kjer­ringøy ligger omtrent på 168.000 pas­sa­sje­rer årlig, for­kla­rer Mossleth til Avisa Nordland.

– Regje­rin­gen har valgt å ta de minste plas­sene først. Vi vil jobbe for å med de vei­løse ste­dene også, slik som Kjer­ringøy, for­tel­ler Mossleth.

Den nye ord­nin­gen trer i kraft 1. juli 2022 og gjel­der alt av kjø­re­tøy og rei­sende om bord.