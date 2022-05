Nyhetssenter Nordland

Sperrer av område etter ras

Fauske kommune melder at det har gått et ras i Sulitjelma i Fauske. Kommunen sperrer av området.

Det skriver Avisa Nordland.

Grunnet utrasing under Øverveien like ovenfor Coop-butikken i Sulitjelma er kommunal vei stengt umiddelbart.

– Som midlertidig omkjøringsvei benyttes gangvei nedenfor Sulitjelma skole, melder Fauske kommune på egen hjemmeside.

Enhetsleder for vei, vann og avløp i Fauske, Frank Zahl, forteller til Avisa Nordland at de fikk melding om raset like før klokken 07.00 onsdag morgen.

– Omfanget er foreløpig ukjent. Vi vet ikke om det er fare for at ytterligere masser raser ut. Det må geolog ta stilling til, forteller han.