Nyhetssenter Nordland

Hurtigbåt-trøbbel kan bli sak for Kontrollutvalget

NRK skrev tidligere denne måneden at de nye hurtigbåtene i Nordland med kraftig redusert kapasitet.

Siden mars har båtene kun tatt om bord 150 personer, og ikke 220, som båtene er godkjent for.

Årsaken er rederiet Boreal ikke stoler på at de vil klare å evakuere alle om bord dersom det skulle oppstå en nødsituasjon. Redningsflåte-systemet er heller ikke testet i bølgehøyden båtene er godkjent for.

Det er Nordland fylkeskommune som har det øverste ansvaret for offentlig samferdsel i fylket, og som eier hurtigbåtene. Fylkeskommunen har imidlertid avvist at de har noe ansvar for situasjonen som har oppstått.

Nå havner den tilsynelatende fastlåste konflikten i Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune.

Utvalget skal passe på den fylkeskommunale forvaltningen og bidra til at innbyggerne har tillit til fylkeskommunen.

– Denne saken skal opp 9. mai, i forbindelse med at det er fylkesting.

Det opplyser Marianne Dobak Kvensjø (H), som leder utvalget.

Kontrollutvalget ser alvorlig på situasjonen som har oppstått.

– Derfor har vi kalt inn fylkesrådet for å redegjøre om saken. Nordlandsekspressen er et viktig tjenestetilbud for befolkningen i Nordland.

Etter møtet 9. mai vil Kontrollutvalget avgjøre om saken skal følges opp videre.

– Først må vi få fakta i saken, og derfra ta det videre, sier Marianne Dobak Kvensjø.