Nyhetssenter Nordland

Regjeringen vil overta myndigheten til å legge ned studiesteder

Til store protester vedtok styret ved Nord universitet i 2019 å legge ned Campus Nesna.

Senterpartiet gikk på valg for å få gjenopprettet av høyskoletilbudet i Nesna, og da de rødgrønne kom til makten i 2021, ble det klart at studietilbudet på Nesna skal bestå – under Nord universitet.

Regjeringen overtar myndigheten til å legge ned studier og avvikle profesjonsfag med stor regional betydning.

Det kommer fram i et forslag om endringer i universitets - og høyskoleloven, som ble sendt ut på høring onsdag.

– Det å legge ned et studiested eller avvikle et sentralt profesjonsfag, kan få stor betydning både for arbeidsplasser og befolkningen i området. Jeg mener det er helt naturlig at slike store avgjørelser skal tas politisk. Derfor foreslår vi å flytte myndigheten til å legge ned studiesteder og avvikle sentrale profesjonsfag med stor regional betydning til Kongen i statsråd, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Høyre kritisk

Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner (H) er kritisk til forslaget.

– Dette er en dårlig start på den varslede tillitsreformen til regjeringen. Her velger Ap og Sp å bryte en lang linje med tillit til utdanningssektoren, som det sist var bred politisk enighet om i 2015, sier han.

Han mener regjeringen bør samarbeide med utdanningssektoren framfor å overstyre den.

– Det er enighet og vilje både politisk og hos utdanningsinstitusjonen til å satse på desentralisert utdanning. Fremfor å ta myndighet fra styrene, bør regjeringen samarbeide med institusjonene og vurdere endinger i finansieringen av desentralisert utdanning.

Endrer tosensor-ordningen

I høringsforslaget foreslås også flere andre regelendringer. Blant annet vil regjeringen stramme inn på midlertidige ansettelser.

De foreslår også endringer i tosensorordningen etter at flere høyskoler og universiteter har uttrykt motstand mot kravet om to sensorer på alle vurderinger hvor det gis bokstavkarakter. Kravet ble innført i 2021.

– Derfor foreslår vi nå en mellomløsning, hvor vi beholder kravet om to sensorer på de eksamenene som betyr mest for studentenes karakterer, men fjerner det for mindre eksamener, sier Borten Moe.

(©NTB)