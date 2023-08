Sterke reaksjoner på Melkøya-nyheten: – En voldtekt av en hel landsdel

Oil Change International (OCI):

– At Støre kaller dette prosjektet det største klimatiltaket vedtatt av en norsk regjering er helt absurd. Elektrifisering av Melkøya bidrar til å forlenge levetida for gassproduksjonen og gaseksporten, istedet for at den legges ned på misten av 30tallet. Dette er ikke et klimatiltak, men en krampetrekning for å forlenge fossilproduksjonen fra Melkøya, skriver leder i OCI, Silje Lundberg, i en SMS til NRK.

Bellona:

Bellona mener at klimaet risikerer å bli taperen dersom regjeringen gambler på en urealistisk plan om kraftutbygging.

– Hadde Equinor hatt ansvar for å kutte egne utslipp på Melkøya innen 2030, så hadde de gått for karbonfangst og -lagring. I stedet blir ansvaret for utslippskutt nå pulverisert, og vil avhenge av NVE, Statnett, Equinor, konflikthåndtering med urfolksinteresser og en rekke mer eller mindre sannsynlige utbygginger av vindkraft. Men nå slipper Equinor uansett unna; enten får de fornybar strøm eller så kjører de gassturbinene som før, sier Eivind Berstad i en pressemelding.

Naturvernforbundet:

– Dette er regjeringen på sitt mest arrogante. Med dette vedtaket tråkker regjeringen på samiske interesser, på lokaldemokratiet og på naturmålene som regjeringen selv har satt seg. Alt for å grønnvaske en oljenæring som ikke hører hjemme i framtida. Har de ikke lært noe som helst av Fosen-dommen? Og har de glemt at vi står midt i en naturkrise, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Fornybar Norge:

Elektrifisering av Melkøya må gjennomføres slik at det ikke medfører økte strømpriser for folk og bedrifter i regionen, og slik at det blir mulig å realisere datasentre, oppdrettsanlegg og annen industri som skriker etter kraft i Troms og Finnmark. Over 20 prosjekter har allerede fått nei fra Statnett.

Regjeringens industri- og kraftløft må følges opp med en handlingsplan for utbygging av strømnett og kraftproduksjon i Troms og Finnmark. Videre må NVE styrkes med friske midler til konsesjonsbehandling, så planene i nord ikke går ut over prosjekter andre steder i landet.

Offshore Norge:

– Dette er veldig gode nyheter. Elektrifisering av Melkøya vil være viktig for å sikre eksisterende og nye arbeidsplasser i Hammerfest og Finnmark, for å nå Norges klimamål og sikre energi til Europa frem mot 2050, sier direktør i Offshore Norge, Hildegunn T. Blindheim.