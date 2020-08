Norske turister var kjent for å ikke legge igjen penger: – Vi har tredoblet omsetningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da det ble kjent at utenlandske turister ble byttet ut med nordmenn i sommer, fryktet reiselivet store økonomiske tap.

Blant annet fordi flere opplever at norske turister legger igjen mye mindre penger enn den utenlandske gjør.

Elin Dahl driver reiselivsbedriften Fiskeværet Hovden i Bø i Vesterålen.

Hun var én av dem som fryktet krisesommer da det ble kjent at utenlandske turister uteble.

Nå viser det seg at norske turister ble redningen hun trengte.

– Det har vært helt eventyrlig. Både i juni og juli har vi tredoblet omsetningen, og det ser ut som det hvert fall blir en dobling i august, forteller hun.

Nordmenn kan ha reddet reiselivsnæringa

Det er Vipps som står bak tallene om nordmenns pengebruk i sommer.

De anslår at økningen på norske turisters forbruk i Nord-Norge i år sammenlignet med i fjor har steget med 50 prosent.

Kommersiell leder i Vipps, Vegard Heir. Foto: Vipps

– Det er gledelig å se at nordmenn har feriert i eget land og lagt igjen mye penger, sier kommersiell leder Vegard Heir.

Tallene gjelder transaksjoner gjort med norske bankkort fra folk som har oppholdt seg i Nordland og Troms og Finnmark.

Nasjonale tall er ennå ikke tilgjengelige.

Elin Dahl i Vesterålen sier hun ikke har lagt merke til at norske turister bruker mindre penger.

– Heller tvert imot. Jeg vil heller si at nordmenn bruker mer penger enn det utenlandske markedet, sier hun.

Heir legger til at de har ikke tall på kjøp gjort med internasjonale kort.

– Men det er rimelig å anta at nordmenn har tatt inn mye av fallet man har sett fra internasjonale turister, sier han.

Reinebringen i Moskenes er ett av sommerens store reisemål for mange nordmenn. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Hotell, camping og opplevelser – og oppussing

Mange har ønsket å reise nordover i sommer, noe tallene kan bekrefte. Men den økte omsetningen til reiselivet skyldes ikke kun søringer som har reist nordover.

– Det kan og hende at det er en del som har reist i egen landsdel, i stedet for å reise til utlandet, og som dermed har lagt igjen desto mer penger i eget område, sier Heir.

Oversikten Vipps har laget viser at det er hotell, camping og opplevelser som har hatt sterk vekst i år.

Det er her vi har lagt igjen mye mer penger i år sammenlignet med fjoråret.

Tidligere på sommeren var det og en annen faktor som spilte inn på nordmenns økte pengebruk.

– Det er tydelig at folk er mye mer hjemme, og bruker kanskje feriepengene på oppussing og å finne på ting i eget land som krever litt ekstra utstyr, sier Heir.

Butikker som selger sportsartikler og varer til hus og hjem har nemlig også hatt en økt omsetningsvekst.

Berømmer de som har feriert hjemme

I Vesterålen forteller Dahl at hun ønsket å satse litt ekstra i år, for å sørge for å ha noe tilbud klart til potensielle turister.

Hun valgte derfor å satse på «Glamping», altså glamorøs camping.

– Det var bare å kjøre på med kreative løsninger for å redde årets sesong. Det ble dugnader, loppemarked og hjelp fra flere hold, forteller hun.

Men det er også flere hun mener fortjener honnør for at årets sesong ble som den ble.

– Det må sies at regjeringa, Innovasjon Norge og lokale destinasjonsselskaper har jobbet knallhardt for å synliggjøre tilbudet som finnes i eget land. All honnør til dem, sier hun og legger til:

– All honnør til alle som har valgt å feriere i eget land.