– Det er vanskelig å si hvor lenge vi kan holde ut. Hvis vi ikke får starte opp igjen snart, eller dette skjer flere ganger, vil det blir tøft, sier Anne-Sofie Nystad, daglig leder på Mode frisørsalong i Bodø.

I dag kom arbeidsledighetstallene for mars. For første gang siden september i fjor er det mer enn 210.000 arbeidssøkere i Norge.

– Det understreker de alvorlige konsekvensene pandemien har på arbeidsmarkedet sier arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte i en pressemelding.

Går man dypere inn i tallene og ser på hvor endringen har vært størst den siste måneden, kommer Bodø svært dårlig ut.

Kommunen har hatt flere måneder med nedgang i arbeidsledighet, men det bilder har nå endret seg.

Bodø har den største prosentvise økningen av permitterte siden februar. 975 bodøværinger er permittert fra jobben sin. Det er nesten en dobling sammenlignet med de samme tallene i februar.

Når det gjelder folk som står helt uten arbeid, gjelder det 1.321 bodøværinger. En økning på 61,3 prosent fra forrige måned.

Kommunene med størst endring i arbeidsmarkedet Ekspandér faktaboks Andel permitterte Størst økning: Bodø: 97,4 prosent

Karmøy: 93 prosent

Flå: 90 prosent Størst endgang: Værøy: - 53,8 prosent

Hasvik: - 45,5 prosent

Lødingen: - 37,5 prosent Andel helt ledige: Størst økning: Hemsedal: 202,4 prosent

Høylandet: 62,5 prosent

Bodø: 61,3 prosent Størst nedgang: Leirfjord: - 40,5 prosent

Aremark: - 38,1 prosent

Lund: - 35,7 prosent Kilde: Nav Nordland

Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at Bodø er den byen med flest permitterte eller arbeidsledige. Tallene sier derimot at kommunen har hatt størst prosentvis økning av permitterte arbeidere og tredje størst økning arbeidsledige.

Mode måtte permittere alle

Både NHO-direktøren og direktør i Nav Nordland Cathrine Stavnes mener utviklingen skyldes nedstengingen av byen.

På grunn av et utbrudd av den sørafrikanske mutasjonen har kommunen innført de strengeste tiltakene siden mars i fjor.

Alle de fem ansatte på Mode frisørsalong i Bodø er nå permittert. Anne-Sofie Nystad tror de skal klare seg gjennom påska i alle fall.

– Vi har en sunn og stabil økonomi, men det er jo ikke ønskelig det som skjer nå. Vi må jo jobbe inn det vi taper, sier Nystad.

Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO forteller at frisørene på Mode ikke er de eneste som er bekymret.

– Henvendelsene vi får tegner et ganske mørkt bilde. Kassa er tom for mange. Det er flere bedrifter som har utsatt avdrag på lån og de har utsatt betalingen av skatter og avgifter for å overleve, sier NHO-direktøren

Verst går det ut over servicenæringen og reiselivet.

Det er også det som rammer arbeidslivet i Hemsedal kommune så hardt.

Vanligvis tidobler de innbyggertallet i påska på grunn av alle ski- og hytteturistene. I fjor måtte de stenge ned det meste. Det samme skjer denne påsken på grunn av de strenge nasjonale restriksjonene.

– Det er ikke økonomi i å holde åpent for de store hotellene våre. Det går ut over svært mange, sier ordfører i Hemsedal Pål Rørby.

– På én side forstår vi hvorfor regjeringen innfører de strenge tiltakene, men for næringen er det et skikkelig slag i ansiktet.

ØKNING PÅ 200 PROSENT: Hemsedal kommune har hatt en økning i alt arbeidsledige folk på 202 prosent den siste måneden. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Frykter langsiktige følger

Ifølge Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO er det ikke overraskende at disse næringene rammes hardest.

– Koronakrisen handler om å begrense sosial kontakt for å unngå smitte. Alle bransjer og bedrifter som er avhengige av kontakt mellom mennesker rammes, sier Bjarmann-Simonsen, som frykter langsiktige konsekvenser.

– Det spesielle er at mange som jobber i disse bransjene har innvandrerbakgrunn, og lavere eller ingen utdanning. Dersom dette får fortsette kan vi få en langvarig krise, med høy risiko for at flere blir arbeidsledige over tid, sier han.

NHO håper nå at regjeringen kan sette inn enda flere tiltak for å hjelpe bedriftene i slike situasjoner.

Tror vi nærmer oss slutten

– Slik situasjonen er nå må bedriftene selv betale lønna de ti første dagene folk er i permisjon. Dersom bedriftene kunne fått kompensasjon til disse utgiftene, vil det bety mye, sier Bjarmann-Simonsen.

I tillegg er renta på utsatte skatter og avgifter på 8 prosent. Den må ned, mener NHO-direktøren.

TØFFE TIDER: Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland er bekymret for bedriftene i Bodø. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Når du har ei utsatt regning som bare blir større, øker risikoen for at du ikke kan betale tilbake. Dette er to konkrete ting vi er opptatt av, slik at flest mulig kan holde ut over den siste kneika vi nå står foran, sier han.

For Daniel Bjarmann-Simonsen tror ting endrer seg til det bedre snart.

.– Jeg tror vi er veldig nære nå. Vi må bare sørge for at det vi har investert gir avkastning slik at flest mulig bedrifter overlever, sier han.