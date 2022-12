SAS foreslo at hunden kunne bli igjen: – Jeg synes det er en ansvarsfraskrivelse

– Dette var ikke forventet, særlig i og med at vi hadde planlagt reisen i god tid i forvegen, sier Malin Charlotte Monsen Snarberg (31).

I oktober bestilte hun flybillett hjem til Bergen i jula, for seg selv og hunden Alpha.

Men SAS har egne regler for dyr på flyet i vinterhalvåret.

Fra 1. november til 31. mars er det ikke lov med levende dyr i lasterommet.

– I denne perioden reiser folk med mye bagasje og spesialbagasje som ski og sånn. For å sikre at passasjerene får med seg den bagasjen de har betalt for, tillater vi ikke dyr i lasterommet om vinteren, sier kommunikasjonssjef i SAS Norge, Tonje Sund.

Malin Charlotte Monsen Snarberg sier hun fikk beskjed om å etterlate hunden, da Alfa ikke fikk plass på det nye flyet. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Fikk ikke plass

For å få med deg dyr på flyet, må du sende en forespørsel til SAS. Da Malin bestilte sin tur i oktober, fikk hun tillatelse til å ha Alfa med på reisen.

Men da flyet ble kansellert på grunn av uværet som herjet i Bodø på lillejulaften, måtte Malin og Alfa booke om. Det skulle vise seg å ikke bli fult så enkelt.

Malin fikk plass på nytt fly, men det gjorde ikke hunden.

Malin Charlotte Monsen Snarberg og hunden Alfa ventet i over seks timer på flyplassen mens de ventet på beskjeden om de fikk komme hjem til jul eller ikke. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

SAS forsøkte videre å booke Malin og Alfa om med Widerøe. De tillater dyr i lasterommet også på vinterhalvåret, men de hadde ikke plass til Alfa.

Da skal SAS har foreslått at hunden kunne bli igjen i Bodø, eller så kunne begge bli igjen.

– Jeg synes det er en ansvarsfraskrivelse fra SAS sin side. Men det skal sies at Widerøe har vært veldig behjelpelig, sier hun.

Julestemningen kom

Men så snudde SAS.

– Det virker som at SAS har fått orden i sysakene sine og har funnet plass til både meg og Alfa, sier Malin.

– Det kan nesten ikke beskrives. Det ville vært stusslig å sitte i Bodø med litt Fjordland på julaften, men det ville vært sammen med Alfa i alle fall.

Malin Charlotte Monsen Snarberg ble veldig glad da hun fikk beskjeden om at både hun og hunden Alfa fikk plass på flyet til Oslo. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / nrk

– Kjenner du litt julestemning nå?

– Jeg vet ikke helt hva jeg kjenner på. Vi kan godt kalle det julestemning.

Tonje Sund i SAS kjenner ikke til utfordringen Malin og Alfa fikk i Bodø. Ifølge Sund er det få utfordringer med folk som ikke får med seg dyrene sine på flyet til vanlig.