Nye problemer for uåpnet tunnel

Vegdirektoratet krever fortsatt mer dokumentasjon før Liafjelltunnelen/Liatindtunnelen i Lurøy kan åpne. Før helga sendte Nordland fylkeskommune inn sin fjerde søknad for å få tunnelen godkjent.

Under et møte fredag kom det fram at Vegdirektoratet fortsatt ikke var helt fornøyd, skriver Rana Blad. Tunnelen skulle etter planen åpne høsten 2019, men har blitt utsatt flere ganger.

Seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune Christian Høydahl Forsmo sier til Rana Blad at han håper det holder å ettersende mer dokumentasjon. Men han frykter at de må lage søknad nummer fem.

I mellomtida må folk kjøre gjennom et farlig rasområde. Opprinnelig skulle prosjektet koste 525 millioner kroner. Nå ser det ut til at den endelige prislappen kommer på mellom 750 og 830 millioner kroner.