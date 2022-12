Med et enkelt og tydelig regelverk skal en ny voldserstatningslov styrke rettssikkerheten, skriver Justis og beredskapsdepartementet.

Nytt er blant annet fristen for å søke om erstatning.

Den er satt til seks måneder etter endelig dom og ett år etter saken er henlagt.

Det har fått kritikk fra flere hold.

Tidligere kunne man fremme krav om voldsoffererstatning så lenge straffesaken ikke var foreldet.

Nye overgangsregler fører imidlertid til at fristene starter å løpe først fra nyttår. Fristene utløper altså henholdsvis 1. juli 2023 og 1. januar 2024.

– Positivt i et fortsatt mørkt totalbilde, sier bistandsadvokat Lina Therese Remlo.

Bistandsadvokat Lina Therese Remlo er også medlem i Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg. Foto: Petter Strøm / NRK

Bekymringen knyttet til begrensninger i fornærmedes rettigheter til både erstatning og rett til advokat er der fortsatt, forteller Remlo.

– Det som er en liten trøst gjennom overgangsreglene er at endringene ikke kommer fult så brått over natta, som de så ut til å gjøre.

– Man får rett og slett litt lengre tid.

Hva sier den nye loven? Den nye loven inneholder flere endringer: Krav til hvor en voldshandling har skjedd er endret.

Hvilke voldshandlinger en kan få erstatning for.

Og når fristen for å søke om erstatning utløper. Det betyr blant annet at fristen for å søke om erstatning er satt til ett år etter en eventuell henleggelse og seks måneder etter endelig dom. Tidligere kunne man fremme krav om voldsoffererstatning så lenge straffesaken ikke var foreldet. Hva er overgangsreglene? De nyeovergangsreglenefører til at iverksettelsen av søknadsfristen utsettes: For saker som er henlagt uten tiltale, kan den voldsutsatte dermed fremme sin søknad til Kontoret for voldsoffererstatning frem til 1. januar 2024. Fristen om å fremme utbetaling av erstatningen etter den endelige dommen er utsatt med seks måneder til 1. juli 2023.

Flere kritikkverdige endringer

Remlo tror endringene i loven kan gjøre det enda mer krevende å stå i en slik prosess.

– Man skal huske på at ofre som kan ha krav på voldserstatning er en sårbargruppe i utgangspunktet, sier Remlo.

– Den nye loven er langt fra en styrking av deres rettigheter, mener hun.

Noen andre områder hvor loven er fornyet: Ekspandér faktaboks Retten til å få oppnevnt bistandsadvokat for å søke om erstatning, innskrenket. – De som har vært utsatt for noe som kan gi rett til erstatning, men hvor saken henlegges, står fra nyttår i en situasjon der de i all hovedsak må håndtere søknadsprosessen selv, sier Remlo. Den som har begått handlingen er etter de nye reglene gjort til part i saken om voldserstatning fra det offentlige, og har rett til å uttale seg. – Den som har begått handlingen til en direkte og mer aktiv part i saksbehandlingen til voldsoffermyndigheten. Den nye loven sier også noe konkret om hvilke handlinger en kan søke erstatning for. – Blant annet er kroppskrenkelser og trusler ikke lengre dekket av ordningen. I tillegg er det noen endringer knyttet til det geografiske virkeområdet for loven. – Hvis en handling er begått i utlandet må den være pådømt i Norge for at man skal kunne få voldserstatning, sier Remlo.

– E n mager trøst

Da fornyelsen av loven ble vedtatt snakket NRK med en far som fikk erstatning etter at barnet hans skal ha blitt utsatt for overgrep i barnehagen.

– Summen er en mager trøst. Det viktige var opplevelsen av at det var en myndighet som trodde på en. Det var helt avgjørende for å kunne gå videre, sa den anonymiserte familiefaren den gang.

– Vi har mange eksempler på at de som har opplevd dette, sier at de ikke hadde vært klare for å søke voldsoffererstatning etter ett år.

Det sier jurist i Stine Sofie Stiftelse, Endre Bendixen.

Jurist i Stine Sofie-stiftelsen, Endre Bendixen er ikke fornøyd med den nye loven. Foto: Per- Kåre Sandbakk / NRK

Han sier at flere kan lide av blant annet PTSD etter slike hendelser, og dermed trenger lengre tid.

Bendixen hadde håpet på en voldserstatningslov som ivaretok de som ble utsatt for vold og overgrep.

Og som tok hensyn til alt det som ligger bak å bli utsatt for vold og overgrep, sier han.

– For barn som blir utsatt for vold og overgrep kan det få store konsekvenser i et livsløpsperspektiv.

Stine Sofies Stiftelse arbeider for å forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta utsatte og styrke deres rettssikkerhet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Den nye loven skal gjøre behandlingstiden blir kortere. Det mener Bendixen ikke er til offerets fordel.

– Selvfølgelig er det mye raskere å gi noen et avslag enn å vurdere saken.

I all hovedsak tror Bendixen loven vil føre til mange flere avslag.

Han kaller den nye loven for innsparingspolitikk.

– Med de nye reglene vil Kontoret for voldsoffererstatning utbetale veldig få erstatninger.

Det er ikke nødvendigvis pengene som er viktige for voldsofrene, men anerkjennelsen fra staten, sier han.

– Ved å ta bort muligheten for at så mange får den erstatningen, fratar du dem også anerkjennelsen.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet som behandler søknader om voldsoffererstatning, samt driver rådgiving og veilegning til kriminalutsatte. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Sette punktum i saken

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er formålet med overgangsreglene å avklare spørsmål som kan oppstå i overgangen mellom gammel og ny lov.

– Overgangsreglene gir også voldsutsatte i eldre saker bedre tid til å fremme søknad om erstatning, dersom de for eksempel ikke har tilegnet seg informasjon om fristreglene etter ny lov, sier Andreas Bondevik i departementet.

I dag er det høy avslagsprosent i voldsoffererstatningssaker.

– At det er innført en søknadsfrist i disse sakene, vil forhåpentligvis bidra til at den voldsutsatte raskere kan gå videre i livet, sier statssekretær John-Erik Vika.

Det tar i snitt mer enn 450 dager å få avgjort en voldsoffererstatningssak, ifølge statssekretæren.

– Forskning fra Oxford Research viser at den lange ventetiden er en tilleggsbelastning som kan føre til ekstra stress for voldsutsatte, sier han.



Statssekretær i Justisdepartementet John-Erik Vika Foto: JD / JD

Enklere og oversiktlig

– I de sakene hvor det foreligger dom mot skadevolder, kreves det kun at den voldsutsatte logger inn på KFVs nettsider og ber om utbetaling av erstatningsbeløpet.

Vika mener seks måneder er tilstrekkelig for å gjøre det.

Søknadsfristen på ett år ved henleggelse gir også voldsutsatte nok tid til å vurdere en anmeldelse, mener han.

– For noen straffbare handlinger, som for eksempel voldtekt, er det dessuten ikke noen foreldelsesfrist lenger, sier Vika.

Han legger vekt på at dette ikke må forveksles med ett års fristen på å søke om erstatning om saken skulle bli henlagt.

Han legger til:

– I mange saker vil bevisene kunne ha en større bevisverdi jo kortere tid som har gått før man anmelder.

Dette kan gi den voldsutsatte bedre mulighet for å nå frem med sitt krav, mener Vika.

Vika sier nye voldserstatningsloven er mye enklere og mer oversiktlig.

– Loven inneholder i dag en rekke skjønnsmessige vilkår, slik at selv fagfolk kan ha vansker med å forutse om en voldsutsatt person vil ha krav på erstatning.

– Den nye ordningen skal sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Innsparingspolitikk

– Jeg vil understreke at ny lov ikke er et innsparingstiltak på bekostning av de voldsutsatte, sier Vika.

Han legger til:

– Samlede utbetalinger antas å bli høyere, men på grunn av at saksbehandlingen blir mer effektiv og at statens regressinntekter vil øke, forventes det at ny lov likevel vil medføre en innsparing.

Det var i utgangspunktet lagt opp til at statens samlede utbetalinger skulle forbli på samme nivå som ved dagens ordning. Det er imidlertid lagt til tre straffbare handlinger som kan gi rett til voldserstatning og føre til at utbetalingene øker, avslutter Vika.

