– Nye kystvakthelikopter tåler ikke rom sjø

– Det betyr at vi ikke kan ta med oss helikopteret ut på havet, sier kystvaktsjef Sverre Engeness.

Det er avisa Kyst og Fjord som i dag bringer nyheten om at det skal ha blitt avdekket nye begrensninger for helikoptrene som skulle avløse de gamle Lynx-helikoptrene.

Begrensningene er hemmeligstemplet, men skal ifølge avisa dreie seg om at helikoptrene kun tåler en krenging på rundt 20 grader når de står ombord i hangeren på kystvaktskipene.

– Slik det er i dag, tåler ikke helikoptrene å være på havet i dårlig vær, sier Engeness til NRK.

Store forsinkelser

Forsvarets nye NH90-helikoptre ble bestilt i 2001 og har kostet flere milliarder kroner, men det har vært en lang vei å gå for å få de nye kystvakthelikoptrene i drift.

Kystvaktsjef Sverre Engeness, sier de gjerne skulle sett at de nye helikoptrene var operative, men at det er bra at fartøyenes begrensninger blir avdekket. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Først ble de nemlig forsinket med åtte år. Etter at de kom til Norge for fem år siden, er det fortsatt ikke i operativ tjeneste, som følge av ulike oppstartsproblemer.

Siden 2014 har kystvakta derfor vært uten egne helikoptre som kan bistå under oppdrag.

– Det er klart det er en utfordring. Helikopter er en kjemperessurs for oss når det gjelder å holde oversikt over havområdene, forteller Engeness som sier det også har vært et savn å kunne bruke helikopter til å frakte syke sjøfolk i land.

– Det kan være mannskap, fiskere eller personer ombord på handelsfartøy som vi raskt og enkelt ønsker å kunne frakte til land for tung, medisinsk behandling.

– Må tåle å være på sjøen

Kystvakta venter nå på en ny utgave av helikopteret, som er ventet å være klar om ett års tid.

Kystvaktsjefen sier det derfor er positivt at begrensninger ved NH-90 blir oppdaget nå, slik at det skal være mulig å gjøre endringer før en ny modell settes i bruk.

– Men det er klart at dette er et problem som vi må løse. Vi må ha helikoptre som tåler de bevegelsene som fartøyene våre vil være utsatt for som følge av sjø, vær og manøvrering.

Tror på løsning

Etter det Kyst og Fjord erfarer, skal altså ikke helikoptrene tåle mer krenging enn cirka 20 grader. Til sammenligning har de helikopterbærende Nordkapp-fartøyene fra 1980-tallet flere ganger vært oppe i nærmere 50 graders krengning i dårlig vær.

Prosjektkoordinator i Forsvaret, Knut Erik Oulie, har likevel tro på at problemet skal løse seg.

– Vi er ganske sikre på at dette er en midlertidig begrensning, som vil løse seg i løpet av dette halvåret, sier Oulie til Kyst og Fjord.