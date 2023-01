Nye funn av elvemuslinger i Lofoten

Du har kanskje hørt og lest om elvemuslingene i Rystadvatnet. Nå viser det seg å være mer av disse i elver på Vestvågøy.

Det er Vestvågøy kommune som har fått utført en «ferskvannsbiologisk kartlegging i Borge- og Farstadvassdragene» som har resultert i disse funnene.

Målet var å finne ut om det var muslinger i andre elver enn de kjente forekomstene i Rystadvatnet, Borgelva og Reppelva.

– Undersøkelsen medførte at vi fant to nye bestander av elvemusling i Farstadvassdraget; henholdsvis i Nykmarkselva og i Oppdølselva. I tillegg fikk vi bekreftet opplysningene som stod i et konfidensielt notat fra Vitenskapsmuseet i Trondheim; at det fantes muslinger i Rystadvatnet i Borgevassdraget, skriver biologene Lisbeth Jørgensen, Pernille Jørgensen og Guro Hedemann Aalstad i Nordnorske Ferskvannsbiologer som har utført undersøkelsen.

Dette er ifølge de tre biologene det eneste stedet i Nord-Norge hvor det er påvist elvemuslinger i en innsjø.