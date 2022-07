Nye forhandlinger for SAS-pilotene

SAS og pilotene fortsetter sine samtaler lørdag. På forhandlingsbordet ligger en løsning som ifølge selskapet ytterst sett handler om at SAS skal overleve.

Partene møtes klokka 10 lørdag, ifølge riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

– Det handler om å få investorer til å investere i SAS' framtid, sa selskapets forhandlingsleder Marianne Hærnes til nyhetsbyrået TT.

Hun sier arbeidsgiversiden har jobbet intensivt for å sikre seg at man ikke inngår avtaler som ødelegger for selskapet framover.

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi taper 130 millioner om dagen. Vi trodde kanskje det hastet litt mer, sa leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening fredag.

900 SAS-piloter gikk mandag 4. juli ut i streik, og siden da har 2.063 flygninger i Norge blitt innstilt.

Så langt i dag har 133 flygninger til og fra Norge blitt innstilt, viser tall fra Avinor. Blant annet avganger til og fra Bodø og Evenes.

Søndag er allerede 93 flygninger innstilt. (NTB)