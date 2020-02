Politiet meldte om skredet like før klokken 17 lørdag.

Helikopter og frivillige letemannskaper ble kalt ut for å søke gjennom raset.

Etter en vurdering fra helikopter fra Harstad så er det klart at det ikke går spor inn i skredet, opplyser politiet på Twitter.

Politiet skriver at sporene på stedet går ved siden av skredet og at det er tydelig at det er gått opp og ned i samme spor. Politiet takker alle instanser for oppmøte og deltakelse.