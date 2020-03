Sår tvil om nøkkelvitnes troverdighet: – Kan vinne på å lyve

Forsvarere sår tvil om politiets forståelse av hva som er skjedd. Ett av de viktigste punktene for dem er troverdigheten til nøkkelvitnet.

Ni personer er i Salten tingrett tiltalt for befatning med inntil 13,6 kilo amfetamin og sju og et halvt kilo hasj.

Den fem uker lange rettsaken går mot slutten. Og i dag er det forsvarerne til de ni som skal holde sine avsluttende prosedyrer.

Nøkkelvitnet fikk i går en redusert påstand om fem år og seks måneders fengsel, Han har tilsynelatende lagt alle kortene på bordet.

Dermed mener aktor at han bør få en strafferabatt på 50 prosent.

Skal ha rabatt

– Det er en stor risiko å spille med så åpen informasjon som han har kommet med. Å navngi så mange mennesker i et nettverk, som ikke går av veien for å bruke trusler og vold, er farlig, sier statsadvokat Thor Erik Høiskar.

I RETTEN: Aktor Thor Erik Høiskar til venstre og politietterforsker Trond Erling. Johnsen i rettssalen i dag. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Når han i tillegg har kommet med informasjon som politiet ikke hadde fra før og bidrar på denne måten til å oppklare store deler av saken, er det naturlig at straffen settes ned, sier Høiskar.

Denne oppfatningen deles ikke av flere av de andre forsvarerne.

– Reise var fluktforsøk

Nøkkelvitnet var på et tidligere tidspunkt i kontakt med en journalist i Dagbladet. Mannen sendte inn en mengde opplysninger anonymt.

Da saken sprakk og politiet begynte å nøste i de involverte, fritok han journalisten fra kildevernet og sa at navnet hans kunne oppgis til politiet.

Deretter dro han og kjæresten ut på reise. De ble arrestert i Armenia.

– Dette kan likegodt være at han er på rømmen, sier advokat Malin Storrvik.

Hun mener at mannen som er nøkkelvitne, like godt kan være hovedpersonen bak hele operasjonen. Han blir internasjonalt etterlyst, og han har ressurser til å være på rømmen i ett år, sa hun i sin prosedyre.

Andre forsvarere mener at nøkkelvitnet nå kanskje ofrer andre i nettverket, sin egen kjæreste inkludert. Hun fikk en påstand om ti års fengsel.

– Vitner kan vinne på å lyve. Her ligger det femti prosent strafferabatt for den ene tiltalte og retten må betrakte forklaringene mot dette bakteppet, sa Storrvik.

Hun sa videre at hennes klient har vært i Norge i ti år. Han har drevet flere virksomheter. Blant annet restauranter og et byggselskap.

Han er aldri tidligere domfelt for narkotika.

Satt under press

Mannen som utpekes av politiet som en hovedmann på importsiden, har fått en påstand om 11 års fengsel.

Hans forklaring er at han har vært under press fra nøkkelvitnet.

Han påstår at vitnet egentlig er en menneskesmugler som hjalp hans familie ut fra Iran, at politiet har plantet narkotika i hans bolig, samt plassert en mobiltelefon på cella hans i fengsel.

STORE MENGDER: Beslaget på 13,6 kilo amfetamin og 7,5 kilo hasj er et av de største i nordnorge. Foto: John Inge Johansen / NRK

Nøkkevitnet må ha ytterligere rabatt

– Utgangspunktet for straffen bør ikke være mer enn ni år, og deretter bør min klient ha en tredel rabatt for tilståelsen og en tredel for samarbeidet med politiet. Det antyder kanskje rundt tre års fengsel, sa forsvarer Hilde Guldbakke.

– Han bør anses på midleste måte, sa hun i prosedyren.

Det er satt av to dager til forsvarernes prosedyrer.