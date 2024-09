Ny tropenatt i Nordland

Natt til mandag var det helgelendingene som kunne nyte en tropenatt.

I natt var det Narvik sin tur.

– Det har vært varmt flere steder, men i Narvik ble det tropenatt, sier vakthavende meteorolog Emili Carin Rønning.

Behagelige temperaturer til tross, det vil blåse i dag.

– Det blir sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder. Sør for Salten vil det dreie til nordlig og norvestlig frisk bris, senere liten kuling. Fra i ettermiddag nord for Salten sterk kuling. På indre strøk kan det komme lokalt kraftige vindkast og det er sendt ut gult farevarsel for dette, sier Rønning.

Om kvelden vil vinden minke.

– Det blir også noen perioder med regn og regnbyger.