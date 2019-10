Revolusjonerende teknologi skal stanse 80 prosent av elveplasten før det når havet

Mye av plasten i havet havner der gjennom en elv. Ny teknologi har som mål å stoppe denne plasten før den når havet.

Den ideelle organisasjonen The Ocean Cleanup har lansert elverenseren «Interceptor,» som de sier kan samle opp mot 100.000 kilo søppel om dagen.

Og den er helt selvstyrt.

En revolusjon?

Det hele startet som et skoleprosjekt for nederlandske Boyat Slat. 16-åringen dykket i Hellas under en ferie, og fikk øynene opp for plastproblemet.

Oppgaven som skulle ta to uker å skrive på videregående brukte han til slutt et halvt år på.

En Ted Talk og to runder med nettfinansiering senere er prosjektet nå i gang. I Rotterdam på lørdag ble maskinen «Interceptor» endelig vist fram til verden.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

En slik maskin kan plasseres på det punktet i elva hvor vannstrømmen gjør at det meste av plasten passerer. Deretter skal en line sikre at plasten føres inn i munnen på maskinen.

Søppelrydderen sender dermed en SMS til en lokal bestyrer når den er klar til tømming.

På denne måten henter man plasten ut av elva før det når havet.

Grunnlegger Boyan Slat bruker badeender til å vise hvordan de samler plast fra vannet. Foto: The Ocean Cleanup

– Vil nå 1000 elver

The Ocean Cleanup sier det er rundt 100.000 elver i verden.

De har regnet seg fram til at 80 prosent av all plasten som renner ut i havet kommer fra 1000 av dem. Det er disse de sikter seg inn på.

Det meste av forsøplingen kommer fra folkerike utviklingsland i Øst-Asia. Kun noen få av de 1000 elvene er i Europa.

Ingen av dem er i Norge.

Foto: The Ocean Cleanup

To av maskinene er allerede satt til verks.

Den ene i Jakarta og den andre i elven Selangor utenfor Kuala Lumpur. Under ser du hvordan sistnevnte ser ut.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Ikke hele løsningen

Direktør i Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, tror prosjektet kan lykkes.

– Jeg tror de kan lykkes. Prosjektet vil nok også bane vei for fremtidige prosjekter, så det er et prisverdig initiativ.

«Interceptor» vil i all hovedsak hente inn plast fra overflaten. Winther sier at elver er en stor kilde til forsøpling.

Jan-Gunnar Winther er positiv til prosjektet. Han sier at en sirkulær plastøkonomi er det langsiktige målet. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Dermed er ikke dette hele løsningen, men fortsatt en viktig brikke. Elver er noe av det mest effektive vil kan gjøre for å strupe kilden til havplast.

Han påpeker at i Norge kommer det meste av plasten fra havbruket, og ikke fra land. Men i andre deler av verden kommer det meste fra elvene.

Må ha gode incentiver

Når det meste av kilden til havplast kommer fra utviklingsland er det viktig at disse velger å investere i rensesystemer som dette.

CEO i The Ocean Cleanup, Chris Worp, sier til NRK at de som kjøper en elverenser må ha gode incentiver til å tjene penger på maskinen.

– De må kunne tjene på dette, og det finnes det flere løsninger på. Man kan selge selve plasten. Den kan resirkuleres og brukes på nytt, og man kan redusere investeringen i andre søppeltjenester. Det kan også være aktører som er villige til å sponse maskinen.

Slik så det ut da Boyan Slat viste fram sin oppfinnelse denne helga. Foto: Pierre Augier / The Ocean Cleanup

Winther er enig i at dette er en nøkkel.

– Det settes en stadig større verdi på plast, så hvis man klarer å samle inn plasten kan man gjøre penger på det som bare har vært søppel fram til nå.

– Har disse landene gode nok systemer til å tjene på plasten?

– Ikke enda, men det er i utvikling. Jeg traff nylig en berømt indisk advokat som har satt i gang en storstilt strandopprydding i India. Han sier at noen fiskere der fisker plast fordi det er mer lønnsomt enn fisk.

Han trekker fram klær som en av mulighetene.

– Man selger plast og plastflasker som dermed brukes i klær. Ulempen er at man kan få slitasje i tøyet som forsøpler mikroplast gjennom vaskemaskinen.