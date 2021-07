Selv om vi er i den digitale gullalder, så styres togtrafikken på Nordlandsbanen fortsatt av et signalanlegg basert på teknologi som var moderne rundt første verdenskrig.

Langs hele den nesten 73 mil lange jernbanen står fortsatt 65 togekspeditører med signalflagg, og manuelt veksler sporene for å få togene frem.

En av disse er Jan Gunnar Nilsen ved Ørtfjell stasjon nord for Mo i Rana

– Vi har visst lenge at banen skal automatiseres, og det er kanskje på tide. Vi er veldig spente på hvordan dette skal gå når den verste vinteren setter inn, men det går seg vel til, sier Jan Gunnar Nilsen.

– For lengst utgått på dato

Det er et omfattende arbeid som er satt i gang for å ruste opp Nordlandsbanen til fremtidens krav. Banen blir den første i Norge som tar i bruk et nytt digitalt signalanlegg «ERMTS».

Men inntil videre gjøres jobben på gamlemåten. Det ringes i bjeller og durer i det gamle sporveksel-anlegget på stasjonen til Nilsen i Rana.

Prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Bane Nor. Foto: Frank J. Nygård

På et sidespor står et malmtog og venter på tur. Når persontoget har passert, må Nilsen bytte flagg fra grønt til rødt, låse opp sidesporet, for så å veksle om sporveksleren for at malmtoget kan fortsette til Mo i Rana.

Deretter gis det beskjed til sentralen at toget er klar til avgang, flagget byttes til grønt, og klarsignal gis.

– Dagens måte å styre jernbanen på er for lengst gått ut på dato. Anleggene er sikre, men ikke dimensjonert for dagens trafikk. Det forteller prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Bane Nor.

Dette er det nye automatiske signalsystemet Det forkortes ERTMS (European Rail Traffic Management System) og er et av Norges største digitaliseringprosjekt. Etter planen vil vi ta i bruk ERTMS på Nordlandsbanen fra Grong til Bodø i oktober 2022. Ved bruk av ERTSM flyttes signalene fra jernbanen og inn på en skjerm i toget. Systemet gjør at man kontinuerlig kan overvåke togenes posisjon og fart, det gir færre komponenter langs skinnegangen, kutter kostnader og reduserer mulighetene for feil. Målsettingen er færre forsinkelser og innstilte avganger. Bare noen uker etter at det nye signalsystemet settes i drift på Nordlandsbanen følger strekningen Roa til Gjøvik. Så fortsetter utbyggingen suksessivt i resten av landet. I 2034 skal alle tog på jernbanenettet være styrt av det digitale signalsystemet. Kilde: Prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Bane Nor.

Ansatte er frustrerte

Det nye automatiserte systemet skal innføres fra 31. oktober. Da står i utgangspunktet 65 trafikkstyrere uten arbeidsoppgaver.

Janne Grauer Myrvoll er leder for lokalforeninga Trafikk, teknikk, og administrasjon (TTA), som tilhører Norske jernbaneforbund.

Janne Grauer Myrvoll er leder for lokalforeninga. Foto: privat

Hun sier de ansatte er frustrerte og sinte over situasjonen.

– Vi vet at vi skal være sikret jobb i Bane Nor videre. Ingen skal bli oppsagt og tilbys ny jobb. Men til tross for at vi har etterspurt hva vi kan forvente oss i flere år, vet vi ikke hvilke jobber som vil bli tilbudt.

Myrvoll regner med ansatte vil måtte pendle til de nye jobbene – noe som ikke passer for alle.

– Vi har foreslått etterutdanning, og bedre sluttpakker, men enda ikke fått noen respons på dette, forteller Myrvoll.

Hun frykter trafikkstyrene vil se seg om etter nye jobber, noe som kan få konsekvenser for trafikkavviklingen før det nye systemet er på plass.

Ønsker å finne løsninger

Lars Ola Bækkevold, direktør for Trafikk i Bane NOR, har stor forståelse for at en slik omstillingsprosess er tung og krevende.

– Endring er vanskelig, og det er ikke godt å leve i usikkerhet. Dette er en stor omstilling, både for de ansatte og for Bane NOR. Vi ønsker å gjøre en grundig jobb for å finne gode løsninger, samtidig som vi ønsker så raske avklaringer som mulig for våre ansatte.

Han har forståelse for at de 65 ansatte nå ser seg rundt etter andre muligheter.

– Vi trenger fortsatt deres kloke hoder, flinke hender og varme smil, og vi jobber for å finne gode løsninger for dem i Bane NOR, skriver Bækkevold til NRK.

Dette sier Bækkevold videre Han utdyper: – Vi har en arbeidsgruppe, hvor også fagforeningene er representert, som jobber med å skissere mulige løsninger for de ansatte på de første strekningene fjernstyres, Nordlandsbanen nord i oktober 2022 og Gjøvikbanen nord i november 2022. De ansatte har jevnlig fått informasjon om fremdrift og status fra prosjektet, og vi har en intern informasjonsside der de ansatte kan sende inn sine spørsmål og innspill. – Vi hadde et felles mål om å presentere en skisse til løsning, med klare rammer de ansatte kan forholde seg til, innen sommeren i år. Når er sommeren her og vi må konstatere at vi ikke klarer å innfri forventningene om en skisse med den detaljeringsgraden som vi alle hadde ønsket. Dette har vi beklaget ovenfor våre ansatte. – Arbeidet er komplekst, involverer mange individer med forskjellige behov og forventninger, stor spredning i geografi og avstand til annet passende arbeidssted. Med den erfaringen ser vi at vi trenger litt mer tid over sommeren for å komme frem til gode løsninger som ivaretar medarbeiderne våre.

Innført i hele landet i 2034

Bare noen uker etter at det nye signalsystemet settes i drift på Nordlandsbanen følger strekningen Roa til Gjøvik.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) får informasjon om den planlagte moderniseringen av Nordlandsbanen. Foto: Frank J. Nygård

Så fortsetter utbyggingen suksessivt i resten av landet. I 2034 skal alle tog på jernbanenettet være styrt av det digitale signalsystemet.

– Nordlandsbanen blir først ut med det nye digitale signalsystemet, og det er gledelig å se den moderniseringen som nå skjer på Nordlandsbanen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø. (KrF)

Til sammen skal det brukes 1, 5 milliarder kroner over en tre års periode til modernisering av Nordlandsbanen.