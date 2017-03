Ny spiller til Glimt

Vegard Leikvoll Moberg ble i dag klar for Bodø/Glimt, skriver Glimt.no. Leikvoll Moberg fikk seks kamper for Sogndal i 2016 og satt på benken i ti etter at han kom fra Åsane midtveis i sesongen. Leikvoll Moberg trives best som midtbaneanker, men kan også brukes som midtstopper.