Ny sjøkabel i Lofoten

Telenor melder at de har lagt ny sjøkabel i Lofoten og at alle tjenester er gjenopprettet. 26. desember mistet innbyggerne i Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst mobildekningen på grunn av et brudd i en kabel på havbunnen i Nappstraumen. Årsaken til bruddet er foreløpig ikke avklart.