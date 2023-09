Ny sjef ved Nordland Teater

Styret ved Nordland Teater har enstemmig vedtatt å ansette Ketil Kolstad (48) som neste teatersjef etter Birgitte Strid.

Teatret fikk 14 søkere til stillingen, ifølge en pressemelding fra Nordland Teater.

Ketil Kolstad er utdannet skuespiller og forfatter, og har i tillegg fag innen ledelse.

Han har vært teatersjef ved Nord-Trøndelag Teater (nå Turneteateret i Trøndelag).

Nå er han selvstendig næringsdrivende i sitt eget foretak Kolstad Tekst / Landstryker, der han er produsent for friteater og frilans skuespiller, instruktør, dramatiker og dramaturg.

Ketil Kolstad tiltrer stillingen 1.januar 2025 i ett åremål på fire år.

Samtidig går Birgitte Strid av som teatersjef, etter et 12 år langt åremål.

Strid har i sin tid sørget for et betydelig kunstnerisk løft for teatret. Teatret har i hennes åremål oppnådd flere Heddapriser og -nominasjoner, og nå nylig Norsk Publikumsutvikling sin «Fornyerpris» i produksjonen Torn & Rose i Eventyrland, sammen med Teater Vestland.