Ny redningsskøyte skal trygge havområdene i og rundt Bodø

Tirsdag ble Redningsselskapets nyeste redningsskøyte «Leif-Erik Simonsen» døpt på Honnørbrygga i Oslo. Redningsskøyta skal ha sin base i Bodø.

Redningsskøyta er den 176. i selskapets historie og er oppkalt etter den norsk-amerikanske investoren Morten Simonsens far. Det var han som ønsket at skøyta skulle bære hans fars navn.

Simonsen donerte i 2021 52 millioner kroner til Redningsselskapet. Pengene fullfinansierte byggingen av redningsskøyta, som er i Ulstein-klassen, en av Redningsselskapets største skøyteklasser.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) var til stede under dåpen.

Den nye redningsskøyta er en av Redningsselskapets største skøyteklasser med en lengde på 22 meter, og er i likhet med de andre fire redningsskøytene i Ulstein-klassen bygget ved det svenske verftet SwedeShip AB.

Skøyta drives av to vannjet-motorer, som frakter opp mot 9 000 liter med vann i sekundet, og som til sammen har en effekt på opp mot 4000 hestekrefter. I tillegg til å ha det siste innen søk- og kommunikasjonsutstyr, har skøyta også en brannkanon på dekk, som kan fjernstyres inne fra styrhuset, og som har en kapasitet på 4000 liter vann i minuttet.

RS 176 vil ha base i Bodø og på Lovund og med en slepekraft på 12 tonn, en toppfart på 38 knop og en rekkevidde på drøyt 400 nautiske mil, vi skøyta ta rollen som en viktig ressurs i den kystnære beredskapen i nordområdene.

På den nye redningsskøyta finnes også en såkalt «Rescuerunner» - en ombygd vannskuter – til bruk i søk- og redningsaksjoner nære land. Dette fartøyet skal – etter ønske fra donator bære navnet «Rigmor» etter Morten Simonsens mor.

– Det er en stor dag og en glede for meg og vår familie at fartøyet, oppkalt etter vår far, skal seile langs kysten i mange år fremover, sier Simonsen.

Seiler uten fysisk kart

RS 176 er den tredje skøyta i Redningsselskapets flåte som seiler uten fysiske kart, men med godkjente digitale kartsystemer (ECDIS). Tilsvarende system er installert i redningsskøyta «Oscar Tybring V», som operer utenfor kysten av Øst-Finnmark, og RS «Elias» i Stavanger.

– Jeg sitter igjen med en grenseløs følelse av stolthet og ære på en dag som denne. Morten Simonsens ønske om å gi noe tilbake til det norske folk er direkte rørende. Dette er en enestående gave, som skiller seg ut i Redningsselskapets mer enn hundre år lange historie, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.