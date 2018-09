Ny rapport: Bær og grønnsaker er faktisk søtere i nord

Blåbæra har ofte høyere innhold antioksidanter. Jordbæra er søtere. Gulrota er søtere. Grønnsakene er sprøere, saftigere og friskere smak. Det slår ny rapport fra Norsk Institutt for Bioøkonomi i Tromsø fast og kaller det arktisk kvalitet.

– Det er det unike klimaet med lange dager med mye lys og lave temperaturer som gir disse kvalitetene, sier forsker Tor J. Johansen ved Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Instituttet har gjennomgått og samlet alt som finnes av litteratur på området og tar for seg kjennetegn på kvaliteten på mat som dyrkes i de tre nordligste fylkene: Nordland, Troms og Finnmark.

Søtere

Det er særlig mangel på bitterstoffer som er påfallende hos grønnsakene som dyrkes i nord.

– Spesielt gulrot og kålrot er søtere og det uten at sukkerinnholdet er mindre. Det skyldes et lavere innhold av bitterstoffer som ofte kan kamuflere en søtsmak, Johansen.

Dette er kjennetegnene på arktisk kvalitet Ekspandér faktaboks Norsk Institutt for Bioøkonomi I Tromsø har gjennomgått og samlet alt som finnes av litteratur om kjennetegn på kvaliteten på mat som dyrkes i de tre nordligste fylkene: Nordland, Troms og Finnmark. Dette er kvalitetene de har funnet påvist: Gulrot og kålrot får tydeligere søtsmak på grunn av lavere innhold av bitterstoffer, selv om sukkerinnholdet er uendret. Gulrot i nord har imidlertid lavere innhold av karoten og dermed lysere farge enn i varmere klima. Kålrot, brokkoli og gulrot får mer sprø og saftig konsistens når de dyrkes i nord. Ville bær har litt høyere innhold av enkelte antioksidanter enn i sørligere områder, men her kan også lokale forskjeller ha like stor betydning. Jordbær smaker søtere i nordlig klima, mens solbær smaker mindre søtt. Hvilke effekt det arktiske klimet har på kvaliteten til potet, urter, forvekster, kjøtt- og melkeprodukter er per i dag for lite undersøkt til at insituttet kan gi entydige konklusjoner.

Dette har Mathilde og Håvard Winther i bedriften Han Sylte i Valnesfjord utnyttet til fulle. De har spesialisert seg på produkter av gulrot, og da særlig gulrot-marmelade.

– Det er den særegne gode kvaliteten på gulrøttene som dyrkes her i Valnesfjord som har vært nerven i det vi har gjort og det er nettopp det at de er så søte som er bakgrunnen for at gulrot egner seg så godt til marmelade, sier Winther.

Han Sylte lager marmelade på gulrøtter som ikke er "fine" nok til å bli solgt i butikken fordi de har vokst i merkelige former. Men på smak er de akkurat like gode. Foto: DEADLINE MEDIA/IRIS

Kan sikre at vi får nok mat

Thomas Holz ved Norsk Landbruksrådgiving mener den nå dokumenterte arktiske kvaliteten gir nordnorske bønder store muligheter.

Thomas Holz i Norsk Landbruksrådgivning mener den arktiske kvaliteten gir nordnorske bønder store muligheter. Foto: Anne Marit Isachsen

– Dette er en unik mulighet for nordnorske bønder. I tillegg til å omsette lokalt kan de dyrke produkter som spesialitet i andre landsdeler.

Holz mener man må splitte opp risikoen for dårlige avlinger og i større grad dyrke grønnsaker lokalt i ulike regioner i Norge, deriblant Nord- Norge.

– Vi har nettopp vært vitne til en katastrofal tørkeperiode med stor avlingsvik i Sør- Norge. Vi ser behov for endringer og mer selvforsyning. Det er ikke bare et spørsmål om smak, men også et spørsmål om å sikre oss at vi har nok mat i Norge, sier Holz

Gå mot havet

Også for den prisbelønte kokken Trond Svendgård er dette med arktisk kvalitet kjent.

Kokk Trond Svendgård har fått mange smaksoverraskelser når han har smakt på vekster i nrod kontra de i sør. Foto: The Flying Culinary Circus

– At jordbæra er søtere i nord har jeg visst fra jeg var liten. Men også i karrieren min som kokk har jeg fått meg mange smaksoverraskelse når jeg har smakt på ville vekster i nord kontra de i sør. Samme art kan smake helt forskjellig, sier Svendgård,

Nordlendingen Svendgård har blitt så begeistret for kvaliteten på det man kan høste i naturen at han har skrevet boka Plukk selv. Han mener at vi hver eneste dag går forbi fantastiske råvarer på vei til butikken for å kjøpe grønnsaker.

– De aller beste smakene finner du helt ned i vannkanten. Sjøen gir en helt spesielt saltpreg på det som vokser nært havet, sier Svendgård.