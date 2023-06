NRK skreiv sist veke om Nilofar Hussaini (28) som ikkje fekk fullført utdanninga si i Afghanistan då Taliban kom til makta. Det fekk ho heller ikkje etter at ho flytta til Svolvær.

Som einaste fylke i Noreg må du i Nordland vere yngre enn 25 år for å i det heile tatt få ein fysisk plass på skulebenken.

Hussaini og dei andre vaksne fekk i staden tilbod om nettskule, men det kan vere vanskeleg for flyktningar og innvandrarar som knapt har jobba på ein PC tidlegare.

Men frå hausten 2024 trer ei ny opplæringslov i kraft, som skal sikre retten til å fullføre vidaregåande utdanning. Difor må fylkeskommunen no fjerne 25-årsregelen.

Det betyr at elevar som Nilofar kan fullføre utdanninga si og møte opp i eit klasserom heime i Svolvær.

– Det tenkjer eg er veldig bra, seier Hussaini.

Opphavleg hadde ho tenkt å ta med seg familien og flytte frå Nordland for å kunne ta helse- og omsorg på vidaregåande ein annan stad.

Men det treng ho ikkje no.

– Eg bli her og kan ta ei god utdanning. Det er eg glad for.

Amal Abdallah (28) frå Eritrea fullfører grunnskule saman med Nilofar Hussaini på VIO skule i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

Fleire har reist frå Nordland

– No har vi ei ny fullføringsreform som har fokus på at alle skal med. Då må alle få høve til å gjennomføre vidaregåande skule. Dette handlar rett og slett om inkludering. Difor vil vi i fylkesrådet no jobbe fram ei eiga sak til fylkestinget som vil fjerne 25-årsregelen.

Det seier fylkesrådsleiar Elin Dahlseng Eide (Ap).

25-årsregelen vart innført for fem år sidan, og argumentet for å endre vaksenopplæringa var at ein ikkje ønska vaksne i klassar med ungdom.

I åra etter at regelen vart innført, var det fleire vaksne innvandrarar som reiste frå Nordland for å unngå nettskule.

Rektor ved Vågan innvandrar og opplæringssenter (VIO) Anne Lise Rasmussen seier denne regelen har prega elevane deira i mange år. Ifølge Rasmussen har Vågan kommune mista mange innbyggjarar.

– Første året denne regelen vart innført rekna vi ut at rundt 40 stykk reiste. Det var ikkje berre elevar, men også familiane deira. Og sidan har det reist rundt tre og fire elevar med familie kvart år.

Rasmussen forventar at fylkeskommunen slepp inn elevane frå VIO på skulebenken allereie denne hausten.

– Inga konkret løysing enno

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson (Ap), seier til NRK at nye tider krev nye løysingar.

– Vi meiner at det ikkje skal vere nødvendig å flytte frå Nordland for å få fullført utdanning. Befolknings- og tilflyttingssituasjonen er annleis no, og difor reknar vi det som fornuftig å endre praksis, seier Persson.

– Kva vil det seie for Nilofar og dei andre i Svolvær?

– Det eg kan seie er at vi er i dialog med skulen om ei løysing. Vi har inga konkret løysing endå, men vi er alle innstilte på å finne ein.

Før ei løysing kan tre i kraft må ei forskriftsendring bli vedtatt av fylkestinget, som ifølgje Persson vil bli lagt fram i oktober. Deretter vil ho bli vedtatt i fylkestinget.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson seier det ikkje er mogleg å fjerne 25-årsgrensa til skulestart i år. Foto: Nordland fylkeskommune

Nilofar vil få skuleplass til neste inntak

– Er det på grunn av den nye opplæringslova at de ser dykk nøydde til å fjerne 25-årsregelen?

– Det har ein samanheng med det, som er naturleg når det kjem ei lov som fjernar skiljet mellom vaksne og unge, svarer Persson.

Han legg til at endringa ville blitt gjort anten opplæringslova vart innført eller ikkje.

– Vil det seie at Nilofar vil få høve til å starte på vidaregåande skule til hausten?

– Vi jobbar med å finne ei løysing, så eg håpar jo det. Sidan inntaket til vidaregåande skule allereie er gjort, kan eg ikkje garantere at Nilofar kan starte på skulen til hausten.

Men ifølge fylkesråden betyr dette at Nilofar vil få plass på vidaregåande til neste inntak. Altså, hausten 2024.

– Alle skal få lov å oppfylle draumen sin og leve eit godt liv i heile Nordland, så vi ønskjer å vere så fleksible som mogleg med løysingane, avsluttar han.