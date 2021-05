Denne kjempemyggen vekker oppsikt: – Aldri sett en slik mygg

For i det strålende været satt han i sola på Skarberget, like ved der ferga går over til Bognes.

– Jeg merket at det kom en del mygg i går. Det var jo en fin og varm dag. Den landet på hånda mi og ville suge litt blod, men jeg kom den forkjøpet, forteller Pedersen.

Da han tittet på myggen reagerte han umiddelbart på at myggen ikke så «helt vanlig» ut.

Stripete bein

Pedersen har bodd i Nord-Norge siden 1983, men en slik mygg har han aldri sett før.

– Jeg reagerte på at den hadde stripete bein. Mygg er jeg vant til, men jeg har aldri sett en mygg som ser slik ut.

Han forklarer videre at han ikke er noen ekspert, men at han var nok interessert til at han la ut et bilde i sosiale medier.

Stikkmyggene er slanke insekter med lange, tynne bein og en smekker kropp på 5–8 mm lengde. Foto: Егор Камелев / Unsplash

Der fikk han støtte i at det var noe uvanlig med myggen.

– Jeg la ut et bilde i Facebook-gruppen «insekter». Der var det noen som sa det kunne være en tigermygg eller en stor husmygg, forteller han og legger til:

– Ingen av disse har blitt observert i Nordland tidligere.

– Har du sett flere mygg av samme type etter at du så den første?

– Nei, det har jeg ikke.

Mygg-fakta Ekspandér faktaboks Mellom fire og cirka 5 millimeter lange.

Det er 29 familiegrupper i Norge, med over 2 000 arter.

Det er beskrevet nær 50 000 nålevende arter i verden, men det finnes trolig svært mange arter som ennå ikke er oppdaget.

Det er bare noen få arter som stikker eller biter.

I dagligtale er «mygg» det samme som stikkemygg, men denne gruppen utgjør bare en liten del av alle mygg.

Hunnen stikker for å suge blod. Det er fordi hun må ha proteiner til å produsere egg. Hannene stikker ikke, men lever av blomsternektar.

I tropiske land kan mygg overføre sykdommer, som blant annet malaria.

Å bli stukket av mygg i Norge er ufarlig, men kan være ganske ubehagelig. Kilde: Wikipedia.

Myggen er ifølge biolog Sondre Dahle en stor husmygg (Culiseta annulata). Arten er ikke observert i Nord-Norge tidligere. Foto: Skjermdump / artsobservasjoner.no

Interessant observasjon

Sondre Dahle er biolog og overingeniør ved Norsk institutt for naturforskning. Han jobber for tiden med et forskningsprosjekt om mygg – der de blant annet kartlegger hvilke arter som finnes i Norge.

Han er rask med å fortelle at dette er en stor husmygg. Han gir raskt Pettersen støtte i at dette ikke er noe vanlig syn i Nord-Norge.

– Det stemmer at dette er en art som ikke er registrert nord for Trøndelag. Det er interessant at den er funnet så langt nord som Narvik, for den er ikke funnet i nærheten verken i Norge eller i Sverige før.

Sondre Dahle er biolog og overingeniør ved Norsk institutt for naturforskning Foto: NINA

Forskeren forteller videre at denne myggen stikker kraftig, og er svært stor sammenlignet med annen mygg.

– Dette er en kjempe blant våre blodsugende mygg. Den er over dobbelt så stor som de vanligste myggene som kommer senere på sommeren. Den kjennetegnes blant annet på de mange hvite båndene på beina.

Har dårlig oversikt

Stor husmygg, eller Culiseta annulata, søker beskyttende steder for å overvintre. Den kan finne veien inn i kjellere og garasjer. Derfor har den fått navnet «stor husmygg».

– Hva kan det bety at myggen trekker så langt nord?

– Dette er en av de myggartene som overvintrer som voksne. Den vil antagelig tjene på at det er milde vintre. Enten har den vært der hele tiden og blitt oversett, eller så har den kommet nordover de siste 70-årene. Det er i så fall i tråd med det vi har sett i Danmark og Sverige. Der ser vi nye myggarter lenger nord, svarer Dahle.

4 tips for å unngå å bli gal av mygg Ekspandér faktaboks ​​​​Du har høyrt det før, men gode tips høyrer ein vel aldri for ofte? Her er myggekspert Ottosen fire beste tips for å unngå myggen. Smøre inn eksponerte hudparti med myggolje eller stader på klede der myggen klarer å stikke gjennom. Bruk mygnett der ein søv, eller der ein sit på verandaen. Bålrøyk vil halde mygg unna. Kle på deg.

I Norge er det fortsatt manglende info om hvilke mygg som finnes. Dette er også grunnen til at Dahle forsker på det viktige insektet.

– For det første er myggen en viktig næringskilde for fisk og fugler. I tillegg kan den potensielt være en sykdomsspreder. Hvis vi får oversikt over hvilke arter som finnes, og blir observante på nye arter, kan vi oppdage uønskede arter fortere, sier Dahle.

Da Pettersen la ut bilde av myggen var det noen som trodde det kunne være en «tigermygg». Denne arten er uønsket – og kan dra med seg smitte.

Dahle er glad folk er oppmerksomme.

– Det er veldig bra at folk har øynene oppe for tigermyggen. Hvis folk observerer flere mygg de tror kan være nye arter vil vi gjerne ha dem sendt inn til oss. Da er det fint hvis folk ikke slår dem helt flate.