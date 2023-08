Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks På en fersk meningsmåling Norstat har gjennomført for NRK får Arbeiderpartiet i Bodø en oppslutning på 17,4 prosent. Det er en nedgang på 9,9 prosentpoeng fra valget i 2019.

Høyre får 37,8 prosent oppslutning. På målingen oppnår de flertall sammen med Frp og Venstre.

Eksperter tror tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har en fordel fordi han er kjent blant velgerne.

Arbeiderpartiet i Bodø tror at styringsslitasje og støyen rundt Ap i regjering kan spille inn på målingen.

Det var en liten fremgang å spore for Arbeiderpartiet da NRK presenterte en fylkesmåling i Nordland forrige uke.

Men tallene i den ferske Bodø-målingen er nedslående for partiet, mener politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.

– Jeg vet ikke om det er rett å bruke ordet katastrofe. Det er et valg og ordet katastrofe skal man kanskje forbeholde mer dramatisk ting. Men det er klart dette er nedslående. De ligger an til å gjøre sitt dårligste valg i historien, sier han.

Målingen viser at Ap får en oppslutning på 17,4 prosent. Det er en nedgang på 9,9 prosentpoeng fra valget i 2019, som inntil videre er det dårligste Ap har prestert noen gang.

De mister også fire mandater siden valget for fire år siden, og går fra 11 til 7.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Dette er et sviende nederlag for Arbeiderpartiet i Bodø, sier Sneve.

– Hva er årsaken?

– Det kan ha å gjøre med at Bodø Høyre stiller med en veldig kjent kandidat i Odd-Emil Ingebrigtsen, som har lang politisk karriere og som har høy gjenkjennelsesgrad blant velgerne.

– Mens sittende ordfører Ida Pinnerød ikke tar gjenvalg og Ap stiller med en helt ny kandidat i Ann-Kristin Moldjord, som ikke er like kjent blant velgerne.

– Kanskje det også er litt styringstretthet etter åtte år med rødgrønt styre i Bodø, sier Sneve.

Partibarometer Bodø august 2023 Hva vil velgerne stemme i kommunevalget? Sammenlignet med valget i 2019. Parti Oppslutning Endring 37,8% H +12,1 17,4% AP −9,9 10,1% FRP −1,2 9,0% SV +4,0 6,9% R −1,1 6,4% V +2,1 5,2% MDG −0,8 2,8% SP −7,1 1,9% INP +1,9 1,8% KRF −0,2 0,7% DEM +0,7 0,2% Andre −0,3 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 601 intervjuer gjort i perioden 15.8.23–17.8.23. Feilmarginer fra 0,4–5,1 pp. Kilde: Norstat

Fakta om målingen: Ekspander/minimer faktaboks Målingen er utført av Norstat på vegne av NRK. Base: 601 intervjuer

Oppgir partipreferanse: 398 respondenter

Feltperiode: 15.08 – 17.08

– Oppsiktsvekkende

For Høyre blåser det full medvind i seilene. Målingen viser at 37,8 prosent av de spurte sier de vil stemme på partiet.

Bedre har Høyre aldri gjort det. Rekorden til nå er 37 blank fra 1979. Da ble de også største parti.

Feilmarginen for Høyre er på 5,1 prosentpoeng på målingen.

NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen tror Høyreordførere i andre storbyer er misunnelige på Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

NRKs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, sier resultatet er oppsiktsvekkende godt for Høyre med tanke på at de ligger 20 prosentpoeng over Ap i en så stor by.

– Dette skiller seg ut fra andre byer ettersom de har et borgerlig flertall kun med Frp og Venstre. Det er nok Høyres toppkandidater i andre storbyer misunnelig på Odd Emil for, sier hun.

Målingen viser nemlig at de tre partiene har 21 mandater til sammen, og et klart flertall. Regner man inn Industripartiet har borgerlig side 22 mandater.

Rødt, Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og MDG har 17 til sammen. KrF er helt ute av styre og stell i Bodø i denne målingen.

Mandatfordeling Bodø august 2023 Representanter i kommunestyret hvis målingen var valg. Sammenlignet med valgresultatet 2019. Parti Antall mandater Endring Høyre H 15 15 +5 Arbeiderpartiet AP 7 7 −4 Fremskrittspartiet FRP 4 4 0 Sosialistisk Venstreparti SV 4 4 +2 Rødt R 3 3 0 Venstre V 2 2 0 Miljøpartiet De Grønne MDG 2 2 0 Senterpartiet SP 1 1 −3 Industri- og næringspartiet INP 1 1 +1 Kristelig Folkeparti KRF 0 0 −1 601 intervjuer gjort i perioden 15.8.23–17.8.23. Feilmarginer fra 0,4–5,1 pp. Kilde: Norstat

Tone Sofie Aglen, tror i likhet med Sneve, at Høyre har en fordel med tanke på at de har en mer kjent toppkandidat.

– Høyre har en politisk ringrev, mens Ap har hatt skifte av toppkandidat, sier hun.

– Blir ikke oppfattet som mørkeblå

Odd Emil Ingebrigtsen tror også den gode målingen avspeiler en viss «Odd-Emil-effekt». Ingebrigtsen har vært fiskeriminister i Solberg-regjeringen og en kjent lokalpolitiker i Bodø gjennom mange år.

– Denne målingen er veldig hyggelig lesning. Dersom dette skulle det bli det endelige valgresultatet vil det være det beste for Høyre noensinne. Men det er en temperaturmåling, og det skje masse frem mot valget.

Han har flere forklaringer på hvorfor Høyre fosser fram.

– Jeg blir ikke oppfattet som så veldig mørkeblå. Jeg har møtt mange som sier de skal stemme Høyre for første gang. Vi har et ganske pragmatisk program. Vi leter etter gode løsninger. Arbeiderpartiet kan gjenta trygg styring så mye de vil, men folk kjenner seg ikke igjen. Byen er blitt dyrere å bo i. Man har blant annet maksimerte eiendomsskatten.

Høyre har to ganger tidligere vært det største partiet i Bodø, i 1979 og i 2015. Nå tyder mye på at de blir største for tredje gang. Foto: Olaus Emil Lakselvhaug

Ap tror på sitt eget prosjekt

Bodø Aps ordførerkandidat legger ikke skjul på at hun skulle hatt en bedre måling. Hun tror styringsslitasje kan være en medvirkende årsak.

– Vi har sittet med makten i åtte år og mange tenker nok at det er det samme hvem som styrer. Men det er det ikke. Det er viktig at vi får fortsette med den gode jobben som er gjort.

Hun ser heller ikke bort fra at støyen som har vært rundt Ap i regjering kan spille inn.

– Det kan hende folk blir påvirket av sakene som kommer fra regjeringshold. Men dette er et lokalvalg og ikke et stortingsvalg.

Moldjord sier at Bodø Ap ikke kommer til å gjøre noen endringer verken i politikken eller valgkampen, til tross for den dårlige målingen.

– Vi tror at det prosjektet vi har er bra for de som bor i Bodø. Bodø er en bra kommune og bo i og det skal det fortsette å være. Men det er klart vi tar målingen til oss. Vi er nødt til å gjøre det bedre fremover

Moldjord trekker fram at Bodø gjør det bra i Kommunal Rapports kommunebarometer. Her havner kommunen på en 35. plass av landets totalt 356 kommuner.

– Hvis man ønsker satsing på heltid, et seriøst arbeidsliv og forutsigbarhet for næringslivet bør man stemme på Arbeiderpartiet. Hvis ikke vil det bli store forandringer i Bodø-samfunnet framover.

Ann-Kristin Moldjord er Aps ordførerkandidat. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Tror Høyre kan bli størst i Nordland

Men det er ikke bare i Bodø at Høyre gjør det sterkt i nord, ifølge Tone Sofie Aglen.

– Det var rene ordfører-massakren for Høyre for fire år siden. Etter sist valg snakket vi om at de borgerlige partiene lå nede for telling nord for Værnes. At det så til de grader har snudd på så kort tid er oppsiktsvekkende.

– Jeg har sett mange målinger for kysten av Nord-Norge som tyder på en veldig Høyrebølge. Særlig i Lofoten og Vesterålen har Høyre sterke målinger.

Aglen tror det handler litt om at Senterpartiet har kollapset etter et veldig godt valg sist, og regjeringa har gjort seg upopulære i næringslivet med for eksempel lakseskatten.

Stein Sneve i Avisa Nordland er ikke i tvil om at Høyre kommer til å gjøre et kanonvalg i Nordland.

– Vi kan oppleve at Høyre blir det største partiet i Nordland, både under kommunevalget og fylkestingsvalget, og det vil i så fall være unikt.

– Høyre gjorde et meget godt valg i Nordland i 2015, og et elendig valg i 2019. Sånn sett er det forventet at de gjør det bedre nå, men hvis de blir størst er det en sensasjon. Det har de aldri vært i nærheten av før.

