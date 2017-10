Ny ledelse i Nordland Høyre

Bodøværingen Grethe Monica Fjærvoll (51) er innstilt som ny leder i Nordland Høyre. - Fjærvoll har bidratt til å gjøre gode valg for Høyre i Bodø. Så med henne mener valgkomiteen at Nordland Høyre vil få en leder som kjenner organisasjonen og som er tett på politikk. I pressemeldingen står det også at ordfører i Evenes Svein Erik Kristiansen (39) er innstilt som ny 1. nestleder.