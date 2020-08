Nok en gang er det krise for solcelleprodusenten Norwegian Crystals i industribygda Glomfjord i Nordland. I mai ble det klart at bedriften ikke fikk hjelp gjennom regjeringens krisepakker som følge av koronapandemien. Nå har de 60 ansatte jobbet to måneder uten lønn.

Det var Avisa Nordland om først omtalte saken.

– Vi fikk feriepengene våre 20.juni. Siden da har vi ikke fått lønn, sier hovedtillitsvalgt Anders Tindvik til NRK.

Tindvik forteller at kollegene støtter hverandre så godt de kan, men at det er svært utfordrende.

Siden oppstarten i 2013 har Norwegian Crystals slitt med negative resultater. I sommer har dagens eiere jobbet på spreng for å få på plass nye investorer.

Administrerende direktør Gøran Bye sier det er flaut at de ikke har vært i stand til å utbetale lønn.

– Slik kan det ikke fortsette. Vi håper at vi i løpet av denne måneden har ordnet opp i dette, sier Bye.

Solcellebedriften Norwegian Crystals i Glomfjord i Nordland har ikke hatt penger til å betale de 60 ansatte lønn de to siste månedene. Foto: Edmund Ulsnæs / Ny Næring

Knallhard konkurranse fra Kina

Norwegian Crystals produserer såkalte wafere av silisium som brukes i solcelleproduksjon. Knallhard konkurranse med produsenter i Kina har gjort det svært vanskelig å få det til å gå rundt.

I sommer bestemte ledelsen at produksjonen i Glomfjord måtte stenges ned. De siste ovnene var i drift fram til 30.juli.

Bye mener det likevel er liv laga for fortsatt produksjon. Han forteller at den delen av solcellepanelet som produseres i Glomfjord, bruker mye energi. Her kommer energien fra vannkraft. Kineserne bruker i hovedsak kull. Det gjør at produksjonen i Norge har et mye mindre karbonfotavtrykk. Det er en fordel i visse markeder, sier Bye.

Lover snarlig løsning

Bye er overbevist om at det blir oppstart. Han har tro på at avtalene, som gjør at det kommer penger inn i bedriften igjen, snart signeres. Nye investorer er så å si på plass.

– Vi er nå et par dager fra å ha en løsning på plass, sier Bye.

Hvem de nye investorene er, vil han ikke gå inn på.

Hovedtillitsvalgt Tindvik velger også å være optimist.

– Vi er gode kolleger og prøver å støtte hverandre. Men dette er svært utfordrende for enkelte. At noen må få lov til å klage litt, er på sin plass.

Når avtalene er i boks, kan produksjonen i Glomfjord være i gang igjen i løpet av et par uker, sier Bye.