Denne SMS-en tikket nylig inn på mobilen min. Den ser jo forholdsvis troverdig ut. Utfordringen var at jeg ikke kunne huske å ha bestilt noe via Posten i det siste. Da jeg trykket videre på lenken, så det jo ut som at meldingen faktisk var fra Posten. Men det var noen ting som skurret. Posten ville aldri bedt meg om å skrive inn kortinformasjonen min på dette viset? Og hva i alle dager er greia med nettadressen? Og Posten er fullt klar over hva som foregår.

– Nå går vi inn i en viktig måned for netthandel, med Black Friday, Cyber Monday og ikke minst jul. Da ser vi at svindleren tar i bruk litt andre metoder enn ellers, sier Tore Orderløkken, sikkerhetssjef i Posten Norge.

Lista over metodene for å svindle folk for penger er mange.

SMS-er fra en du muligens kjenner. Kanskje heter han« Anders» og sender deg en lenke til en artikkel som skal få deg til å investere penger. Kanskje er det en SMS om at din BankID er sperret. Eller de ringer opp fra et nummer som visstnok er fra politiet eller andre kjente aktører for å lure deg til å ringe opp igjen. Noe som kan koste deg dyrt. Men nå prøver de altså å lure kjøpelystne nordmenn.

– De bruker tillit på merkevarer eller selskaper, forteller Orderløkken.

– Posten har høy tillit og er dermed enkel å utnytte. Når vi da i tillegg sender varer til hele Norge, er det en fin måte å prøve å lure folk til å gi fra seg informasjon på. Og det begynner å bli vanskelig å avsløre dem. De bruker samme font, bilder og layout som oss.

Også andre kjente merkevarer og selskaper blir utnyttet på samme viset.

Så hva skal du gjøre for å unngå å bli svindlet nå før jul?

PRØVER Å HJELPE: Posten Norge har egne nettsider der folk kan lære om hvordan unngå svindel og hva de skal gjøre dersom de blir svindlet, forteller Tore Ordreløkken i Posten Norge. Foto: Håvard Jørstad / Posten

Har du bestilt en pakke?

Dersom du mottar en SMS eller e-post om en pakke som er på vei, bør det første spørsmålet du stiller være: «Har jeg bestilt en pakke herfra?».

Hvis svaret er ja, mener Tore Orderløkken i Posten at du ikke må la deg friste til å fylle ut skjemaer eller klikke på lenker.

– Dersom du har bestilt en pakke, logg deg inn på nettsidene til den aktuelle leverandøren eller budtjenesten for å sjekke status på din forsendelse. I vårt tilfelle handler det om å spore pakken via Posten-appen.

Ikke betal via lenker

I mange svindeltilfeller blir du bedt om å oppgi betalingsinformasjon når du klikker på en lenke. Thorbjørn Busch er sikkerhetsrådgiver i Telenor. Også han registrerer at svindleren endrer sine metoder på denne tiden av året.

Har du noen gang blitt svindlet? Ja. Nei, men jeg har blitt fristet. Heldigvis sjekket jeg en ekstra gang. Nei. Vis resultat

– Du må aldri oppgi betalingsinformasjon eller BankID dersom du mottar en SMS eller e-post som ber om det, sier Busch.

Det samme rådet gir de bankene, for eksempel DNB og Sparebanken. Og Posten:

– Vi ber aldri om den type informasjon gjennom SMS-er eller e-poster, sier Tore Orderløkken.

Sjekk nettadressen

Et viktig element som kan avsløre svindlere er nettadressen de bruker.

I denne SMS-en er det en skrivefeil i lenka.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Det bør få alarmklokkene til å ringe.

– Dersom du holder musepekeren over lenka du har mottatt i en e-post, vil adressen dukke opp. Dersom adressen ikke går til en adresse som ville vært naturlig for den aktuelle avsenderen, er det også et rødt flagg, sier Orderløkken i Posten.

Men det er ikke bare svindel via SMS og e-post du bære være på obs på nå som du kanskje er ute etter et godt tilbud til jul.

Er nettsiden du skal kjøpe fra ekte?

Thorbjørn Busch i Telenor forteller at det også dukker opp en del falske nettsider i forbindelse med handlemånedene november og desember.

– Svindleren spiller blant annet på tidspress og stress. Kanskje legger de opp til at dette er tilbud du må være rask for å benytte deg av, sier han.

Når du skal handle på nett er det derfor flere ting du kan kontrollere for å forsikre deg om at nettsiden er til å stole på, ifølge Busch.

Hvordan er nettsiden bygd opp? Funker alle lenkene og viderenavigasjonen? Hvordan er språket?

Har bedriften en fysisk adresse og kontaktinformasjon?

Hva er nettadressen? Ser den mistenkelig ut?

Dersom du søker opp bedriften på nett, finner du evalueringer og tilbakemeldinger som sier at de er til å stole på?

– Det beste rådet er rett og slett å puste litt med magen, og bruke litt tid på å undersøke nettbutikken eller tilbudet du har fått, sier Thorbjørn Busch.

Og skulle du satse på å kjøpe noe brukt til jul, er det også et par forholdsregler du må ta.

BRUK LITT TID: Thorbjørn Busch i Telenor oppfordrer deg til å bruke litt tid på å sjekke ut hvor reelt det gode tilbudet du får faktisk er. Foto: Telenor

Ikke la deg lure til å betale på andre måter

Tise er en av de store plattformene for brukthandel. Sigrun Stenseth i Tise forteller at de har merket en økning i svindelforsøk nå i høst.

– Vi håper at vi kan bremse denne utviklingen med en rekke tiltak som skal gjøre det vanskeligere for svindlerne, sier Stenseth.

Men det er også en del ting du kan gjøre for ikke å bli svindlet via slike plattformer.

FLERE RÅD: Sigrun Stenseth i Tise har flere råd til deg som skal handle brukt på en trygg måte. Foto: Selma Haaland / Tise

– Vi oppfordrer alle til å benytte seg av vår integrerte løsning for frakt og betaling. Da håndteres både forsendelsen og betalingen gjennom oss, og pengene holdes trygt inntil kjøper har mottatt og godkjent varen, sier hun.

Betalingsløsningen beskytter også både kjøper og selger dersom noe skulle oppstå.

– Vi er tydelige på at man ikke bør følge eventuelle linker som deles i forbindelse med betaling, sier Stenseth.



– Dersom noen tidlig i samtalen ber om å ta den videre i en annen kanal utenfor Tise, som Messenger, WhatsApp eller SMS, er dette et rødt flagg. Det finnes ingen grunn til at avtalen ikke kan gjøres via Tise-chatten, og er ofte en måte for å unngå våre sikkerhetskontroller.

Hun anbefaler også alle å gjøre litt research for å bli kjent med selger via chat, og sjekk opp eventuelle reviews selger måtte ha.

– Dersom du ikke finner noe info og heller ikke får noe godt inntrykk av selgeren når du chatter, er det kanskje best å gå videre til en annen selger, sier Stenseth.

Det samme sier Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.no.

– Vi anbefaler å holde dialogen på Finn. Vi ser at mange som blir utsatt for bedrageri blir lurt da dialogen skjer utenfor systemene våre, sier han.