Det er på dagtid mens barna er i barnehagen at de utfolder seg mest. Hjemme er de mer passive. Forskerne er overraska over de store forskjellene de har funnet mellom barnehagene.

– Barnehagene legger ulik vekt på fysiske aktiviteter. Derfor bidrar de til ulikhet. Alle barn bør ha et tilbud om et minimum fysisk aktivitet i barnehagen, sier universitetslektor, Karin Kippe.

– De bare elsker det

I barnehagen Læringsverkstedet Saltvern går det i full fart nedover sklia. Her er alle ungene ute hver dag, og de har faste turdager. Også langturer for de eldste barna.

– De elsker aktivitet. Hvis vi voksne foreslår å leke «boksen går» eller gjemsel så er ti unger på plass før vi får snudd oss, sier pedagogisk leder Malin Sofie Tørrisplass.

Malin Sofie Tørrisplass, pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Saltvern. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det at barnehagen ligger nært naturen og at har aktive voksne betyr mye. Tørrisplass mener barnehagen har fått et stort ansvar for å sikre folkehelsa. Hjemme bruker barna mye tid foran skjermen.

– Barna må få kjenne på gleden ved å være i aktivitet. Da må vi planlegge. Vi har faste aktivitetsdager og organiserte aktiviteter som regel-leker.

Måleinstrument på barna

Mathias Svartned Windstad og Sandra Ihlen Hukkelås i full fart på trehjulssykkelen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Karin Kippe holder på å skrive doktorgrad om temaet. Sammen med professor Pål Lagestad ved Nord universitet har hun undersøkt hvor aktive 4–6 åringene er i barnehagen.

De to forskerne har målt aktiviteten til 240 barn i 13 tilfeldig utvalgte barnehager i Trøndelag. Instrumentet de har brukt kalles et akselerometer. Dette ble plassert på hofta ved hjelp av et belte, og barna gikk med dette hele dagen i ei uke.

2 av barnehagene skilte seg positivt ut med høy fysisk aktivitet hos barna, mens 4 barnehager skilte seg negativt ut.

– I barnehagen med lavest aktivitetsgrad, har barna bare 44 minutter med moderat eller høyt intensitetsnivå, mens i barnehagen med høyest aktivitetsgrad har barna 77 minutter med moderat eller høyt intensitetsnivå, sier Kippe.

60 minutter med svette

Verdens helseorganisasjon ønsker at barn skal være i fysisk aktivitet, hvor de blir svett og andpusten, i 60 minutter hver dag.

Kippe har funnet ut at 84 prosent av barna i Norge totalt sett innfrir disse anbefalingene.

– Det er en høy prosent, og da viser også studien at barna får omtrent to tredjedeler av denne aktiviteten i barnehagene.

Nesten alle er i barnehage

Omtrent alle fire-fem-åringer i Norge er i barnehagen.

– Barnehagene som får det best til er de som har aktive voksne som planlegger aktivitet. Da blir de ikke så sårbare dersom en ansatt som driver med mye aktivitet er borte en dag.

Men barnehager der barna er mindre i bevegelse er ikke dårlige, ifølge Kippe.

Full fart i sklia for Jenny Rabben Nygård. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Noen barnehager sier de ikke vil bryte god fri lek, og at barna har rett til å bestemme sjøl. Da blir det mindre fysisk aktivitet.

Studien viser videre at guttene har et høyere aktivitetsnivå enn jentene, selv om denne forskjellen ikke var stor.

En vekker for barnehagene

Forskerne mener at det de har funnet bør være en vekker for dem som styrer barnehagepolitikken.

– En del studier viser også at de som er fysiske aktive som barn, i større grad vil bli det som voksne. Da er det viktig at hver enkelt barnehage legger til rette for fysisk aktivitet, sier universitetslektor Karin Kippe.