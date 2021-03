Det var stor stemning i september 2020, da E6 mellom Mosjøen og Korgen ble åpnet for bilister. Men kun måneder senere har jubelen stilnet.

Nyveien har vært stengt ni ganger siden nyttår. Grunnen er at østavinden tar knallhardt tak i alt som beveger seg her.

Det har vært sterk vind over store deler av landet den siste uken, og Mosjøen var intet unntak. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Biler har allerede blitt blåst av veien i år, og nå krever lokalpolitiker Trond Bjørkås fra Vefsn Sp tiltak fra Vegvesenet.

– Det er jo en helt ny vei, og det er skremmende at det ikke er planlagt bedre enn at den må stenges når det bare kommer litt vind og litt snø. Hva skjer når det blir to meter snø?

Bussjåførene bekymret

Torsdag var veien stengt for niende gang i år. Da blir bilistene tvunget til å kjøre om fylkesvei 87 gjennom Drevjadalen for å komme seg nordover.

Bjørkås syns det er rart at veien har blitt bygget på denne måten, samtidig som man ikke har et automatisk varslingssystem for vindstyrke.

– Det er sånn som skjer når de har hevet veien opp, og hugd unna en del skog og skjæringer. Da måtte det gå galt. Det er også litt talentløst i 2021, å ikke ha et automatisk system som leder bilister bort, sier han og ser bort mot rundkjøringen som blokkeres av mannskap i refleksvest.

Trond Bjørkås fra Vefsn Sp Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

At ting kunne vært bedre, er bussjåfør og verneombud i Boreal, Kjell Roger Bjørhusdal, enig i.

Han sier at bussjåførene er bekymret over at veien er stengt så ofte, og sier at de er skuffet over at tiltak ikke har blitt gjort så langt.

– Vi etterlyser en mer kontrollert vindmåling enn vi har i dag. Det er selvfølgelig ekstra utfordrende med en fire meter høy buss, som vinden tar ekstra godt tak i. Du føler deg utsatt, og ifølge forskerne kommer ikke vinden til å bli svakere i årene som kommer.

Ifølge Bjørhusdal har det vært snakk om å plante ny skog for å skape ekstra ly for vinden. Han håper derimot at ting skjer litt fortere enn det.

Busser har blitt blåst av den gamle E6 tidligere, og det er ikke usannsynlig at det samme skjer om det ikke blir gjort tiltak på veien.

– Det vil ikke bli virksomt 50–70 år, så vi trenger tiltak nå. Å sette opp skjerming mot vinden, det må vi håpe og tro at kommer om ikke lang tid.

Planlegger ikke utbedring

Men ifølge de som drifter veien, må bussjåførene se langt etter vindskjerming.

Statens vegvesen har ingen planer om tiltak for veistrekningen, sier delprosjektleder på E6 Helgeland sør, Rainer Smedseng.

– Det er dessverre sånn at noen områder har en topografi som betyr at det er noen ting man ikke kan bygge seg unna. Bakgrunnen for at veien er hevet, er at man skal hindre det som skjedde på gamle E6, nemlig at snøen legger seg på veien.

Bjørkås fra Senterpartiet sier at de har tatt kontakt med fylkesråd for samferdsel for å få endring, og vil ikke godta dagens situasjon.

– Enten får vi til vindskjerming, ellers må vi bare stenge veien. Det er en 90-sone her og vi venter bare på at det skal skje en ulykke.