Det er rundt 50 år siden det sist gang ble bygget en helt ny flyplass i Norge.

I løpet av de neste årene, vil det etter planen bygges to i Nordland alene.

Én av dem ligger i Bodø, hvor 5,6 milliarder kroner skal sørge for at flystripen i Bodø skal flyttes 900 meter.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) dukket tirsdag opp i Bodø med 200 millioner av de totalt 3,1 milliardene som staten har lovet å bidra med i byggingen.

Resten skal Bodø kommune (1 milliard) og Avinor stå for.

– Vi legger alt til rette for at vi i realiteten får satt i gang dette prosjektet. Avinor skal gjøre det endelige vedtaket. Vi flytter den flyplassen som ligger i Bodø i dag. Den måtte vi brukt flere milliarder på uansett. Derfor er dette også et byutviklingsprosjekt, et kinderegg, sier Hareide til NRK.

– Kritikerne mener dette er et luftslott?

– Det er jeg uenig i. Byen er i vekst, det er et kraftsenter for hele Nordland. Da må vi legge til rette for det.

Også i Rana er det ny flyplass på gang.

– Dette er et annet type prosjekt. Det er fordi den regionen ikke har en flyplass av en viss størrelse. Derfor er det naturlig at det kommer en større flyplass i den delen av landet. Vi bevilger 50 millioner til det.

– En stor lettelse

Ole Henrik Hjartøy er mannen som siden 2012 har kjempet for at ideen om at «Ny by – Ny flyplass» skulle bli virkelighet.

Når de første pengene nå kommer, er han en glad mann.

– Det er en veldig god følelse, og en stor lettelse at det nå ligger inne i budsjettforslaget til 2022. Nå er lokomotivet på skinnene, og det vil bli umulig for noen å stoppe, sier den tidligere bodøordføreren og Høyre-mannen.

Det var aldri gitt at prosjektet skulle bli virkelighet. Motstanden var stor, både nasjonalt og lokalt. Men Hjartøy mistet aldri troen.

Ole Henrik Hjartøy. Foto: Moment Studio / Moment Studio

– For å si det litt flåsete, man ble jo nesten idiotforklart den gangen at dette ikke var mulig. Men som jeg har sagt i etterkant, om man tror hardt nok på noe, så kan man ikke bare flytte fjell, men en hel flyplass.

– Hvis du fikk spørsmålet i 2012 at du kunne fått beholde kampflybasen i Bodø, eller få denne muligheten dere har i dag. Hva hadde du valgt?

– Det er et veldig godt spørsmål. Vårt og mitt anliggende var å ikke stå fast i fortiden og rope på omkamper, men rett og slett snu dette til en positiv mulighet. Svaret blir at jeg er glad i dag for at vi ble tvunget til å tenke nytt og offensivt, sier han lurt.