NVE ble tatt på senga av alle rasene i natt – sendte aldri ut farevarsel

– Vi er sperret inne fram til de har fått åpnet veien.

Børge Tennås og kona er på hytta ved Storvannet i Ballangen. Her har det gått flere ras i natt, og veien er sperret.

Hytta til Tennås befinner seg cirka én kilometer fra rasstedet.

Han forteller at det var betydelig med nedbør i går, før det begynte å rase.

– Det var enormt med regn. Det gikk noen skikkelige byger her, sier Tennås.

– Området er rasutsatt. Vi har vært innesperret her to ganger tidligere. Det er en del år siden sist. Heldigvis har vi godt med mat og kaffe, så vi klarer oss fint.

Geologer gjør undersøkelser

Rådmann Knut Einar Hanssen i Ballangen kommune forteller at geologer skal ut og gjøre undersøkelser klokken 12.

Inntil de har konkludert, vil det ikke bli igangsatt noen opprydding.

– Det vi gjør nå er å komme i kontakt med dem som er innenfor rasstedet. Det er snakk om tre personer. Kommunikasjonsmessig er de uten veiforbindelse per nå, men vi jobber med å få på plass en båt.

– Været har roet seg betraktelig, så det er ikke fare for at denne situasjonen vil eskalere, sier Hanssen.

Denne beskjeden møter folk etter raset over Indre Katleberget. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ballangen er bare ett av tre steder det har rast i natt og i morgentimene tirsdag.

Et steinras gikk over Indre Katleberget på strekningen Fagernes – Beisfjord i Narvik. Og store kampesteiner har rast ut over Ofotbanen.

Kriseledelsen i Narvik har i morgentimene hatt statusmøte om hendelsen. Skolen og barnehagen er stengt og foreldre er varslet.

– Åtte er evakuert og vi har vært i kontakt med alle disse. Vi følger utviklinga fortløpende, og har sikret at vi har helsepersonell og medisiner inne i Beisfjord, sier Iris Bartholsen, informasjonsansvarlig i Narvik kommune.

Intet skredvarsel mandag

Det har altså gått flere ras. Men NVE hadde aldri ute noe skredvarsel i går.

Foto: Michael Ulriksen

Geolog og jordskredvarsler Lene Kristensen hos NVE sier det skyldtes at man antok at den varslede nedbøren ikke ville bli så intens og kraftig.

– Vi antok at nedbøren ville fordele seg mer jevnt utover dagen.

Men så kom det mye – og det regnet kraftig – i går kveld.

– Vi opplever det fra tid til annen. Det er vanskelig å forutse slike kraftige nedbørsperioder.

– Det er selvsagt frustrerende for oss som prøver å varsle skred- og flomfare. At vi ikke alltid ser situasjonen før den utfolder seg, sier Kristensen.

Heller ikke i dag er det noe skredvarsel ute. Det skyldes at situasjonen har roet seg og det er ventet mye mindre nedbør enn i går.

Steinras gikk over Indre Katleberget på strekningen Fagernes – Beisfjord i Narvik. Foto: Michael Ulriksen

Børge Tennås tok dette bildet på morgenkvisten tirsdag. Han og kona er nå sperret inne. Foto: Tipser