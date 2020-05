NVE «avlyser» storflom – men bare for den kommende uka

Vi er i ferd med å legge bak oss det mest snørike året siden 1958.

Når det blir mildere i været, er det fare for flom flere steder i landet. I Saltdal, for eksempel, er frykten at hele E6 vaskes vekk.

Hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen ved NVE sier til NRK at været som ventes den kommende uka, imidlertid er gunstig.

– Det er gunstig på den måten at det skal være lite nedbør. Det ventes heller ikke noen eksplosiv varme. Da får vi en mer kontrollert smelting.

Men Engen understreker at dette bare gjelder den kommende uka. Det er fortsatt stor sannsynlighet for flom denne våren.

– Vannføringen er økende. Vi ser ikke fare for storflom den første uka nå. Men hva som skjer videre etter det, er det for tidlig å si noe om.

Mye snø

NVE publiserte i dag en ny vårflomanalyse .

Den forteller at vårflommen er i gang i store deler av landet, men foreløpig er ganske moderat.

Hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen ved NVE. Foto: NRK

Selv om det har smeltet en del snø siste uke er det imidlertid fortsatt relativt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord, heter det.

Det er spesielt mye snø i Nord-Norge, men også i Trøndelag og ellers i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, ifølge Engen.

For en uke siden mente NVE det var 95 prosent sjanse for stor vårflom i Nord-Norge. Sannsynligheten for en slik flom i Øst-Norge ble estimert til 75 prosent.

– Dersom man kjører en prognose flere uker fram i tid basert på hvordan været var i tidligere år, er det likevel fortsatt relativ stor sannsynlighet for stor vårflom.

– Særlig i Nord-Norge og elver som drenerer høyfjellsområder i Sør-Norge, er det stor sannsynlighet for større vannføringer, presiserer direktør Hege Hisdal ved hydrologisk avdeling i NVE til NTB.

STORE OVERSVØMMELSER: Da Glomma fløt over sine bredder for 25 år siden ble kirkegården ved Evenstad kirke i Stor-Elvdal kommune helt dekket med vann. JON HAUGE. NTB SCANPIX /GEIR OLAV SLÅEN, NRK

Varsel for jord- og snøskred

NVE har et varsel ute om jordskredfare for deler av Nord-Norge og Trøndelag.

For å unngå skader, oppfordrer de folk til å flytte campingvogner og andre gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt under vårflom.

Også en nedbørfattig, men svært varm vår, kan medføre stor vårflom på grunn av bare snøsmelting, når det er så store snømengder som i år, forteller Engen.

Sannsynligheten for dette er størst i Finnmark.

Dronebilder av elv der snøen smelter FOTO: Benjamin Fredriksen/NRK Luftfoto

Snøskredvarslingen har også forlenget sesongen med to uker som følge av rekordmengder snø i fjellet i Nord-Norge og Sør-Norge.

NVE ber folk planlegge turer denne helga godt, og unngå utløpssteder for skred.

– Snøskredfaren øker betydelig i dag og i morgen i Nordland. Mange steder både i nord og sør, er det faren for naturlig utløste skred som vil dominere pinsehelga, sier vaktleder Heidi Stranden ved Snøskredvarslingen, som ber folk følge med på Varsom.no.