NRK har spurt publikum om hva dere lurer på om valg og politikk. Vi har fått inn flere hundre spørsmål. Her svarer vi på ett av dem.

– Jeg har flere ganger stusset på hvordan politikerne har kommet fram til den løsninga de har kommet fram til. Men jeg har jo ikke hele svaret selv, sier Sigurd Strøm Jakobsen.

17-åringen i Sandnessjøen på Helgelandskysten har lenge grublet over hva som ligger bak en politisk avgjørelse.

– Jeg synes det høres vanskelig ut. Det er mye informasjon de skal gå gjennom på kort tid.

Hvem er det som gir informasjon til politikere om saker, og har ikke disse menneskene mye makt siden politikere ikke har utdanningen eller kompetansen til å kunne kritisere informasjonen de blir gitt? Sigurd Strøm Jakobsens spørsmål til NRK

NRK blir med Sigurd inn på rådhuset i Alstahaug kommune for å snakke med ordføreren, som mottar mye informasjon fra mange forskjellige kilder.

Vi møter også rådmannen, som gir informasjon.

Men først spør vi ekspertene om hvem som står bak og hvisker politikerne i øret.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh. Foto: EIVIND MOLDE / NRK

– Skriv e-post, få svar

– Det er et bra og viktig spørsmål, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

Ifølge han, kan politikerne få informasjon fra mange ulike kilder.

– Hvis en sak skal besluttes i kommunestyret vil administrasjonen, altså de som jobber i kommunen, forberede saken og gi informasjon til politikerne.

Politikere kan også få informasjon på andre måter. Valgforskeren trekker frem interesseorganisasjoner, vanlige velgere og media.

– Er det problematisk at informasjonen kommer fra så mange forskjellige kanaler?

– Hvis informasjonen er veldig skjev, eller hvis noen har veldig mye ressurser for å drive med lobbyvirksomhet, kan det være det. Det er ikke bra om politikerne bare får informasjon fra én side.

Bergh sier at det åpne politiske systemet i Norge, gjør at vanlige velgere fint kan skrive en e-post til en politiker, om så på Stortinget, og forvente et svar.

– Politikerne blir valgt hvert fjerde år, men trenger også innspill mellom valg. Det er en viktig del av demokratiet.

Byråkrater. Rådgivere og spinndoktorer. Lobbyvirksomhet. Folk. Hvor stor makt har alle de som forer politikerne våre med informasjon?

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad. Foto: Privat

Mener politikerne selv har mye makt

Ifølge førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad, er apparatet rundt politikerne svært viktig. Og det er viktig at informasjonen de kommer med er korrekt.

– En rådgiver med egeninteresser vil miste jobben.

Tuastad presiserer at selv om politikerne får informasjon fra mange, har politikerne selv mye makt.

– Mange er veldig erfarne, og vil ofte selv vite best hva som er lurt å si.

Selv om en stor lobbyvirksomhet kan forsøke seg på å få gjennom en sak, er det sjeldent sånn at politikerne kjøper det blindt, sier han.

For hele apparatet, alle de som forer politikerne våre med informasjon, er viktig.

– Det handler om at beslutningene må tas med bakgrunn i kunnskap. Man må være enige om faktagrunnlaget, og ikke basere politikk på misforståelser og antakelser. Det er veldig viktig for kvaliteten på demokratiet. Og for å kunne ta beslutninger som står seg godt i fremtida, sier valgeksperten ved UiS.

Og nettopp riktig og nok informasjon er noe de jobber med på rådhuset i Sandnessjøen.

Ordfører i Alstahaug kommune i Nordland, Peter Talseth. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Avsender og mottaker

– En god politiker er en person med mye kunnskap om mye forskjellig, og som tør å være kritisk til informasjonen de får, sier Sigurd Strøm Jakobsen inne på rådhuset i Sandnessjøen i Alstahaug.

Der blir han møtt av ordfører Peter Talseth (Sp) og rådmann Børge Toft.

Ordføreren i kommunen med rundt 7500 innbyggere, sier mange av sakene politikerne får på bordet, er kompliserte.

– Derfor er det viktig å ha et godt forhold til administrasjonen. Vi er så heldige at vi har et godt samarbeid her, sier Talseth.

Børge Toft sier jobben som rådmann er omfattende. Han må sørge for at politikerne får informasjonen de trenger for å kunne ta gode beslutninger.

Rådmann i Alstahaug, Robert Toft, tar imot Sigurd Strøm Jakobsen på rådhuset. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Byråkratene som sitter her er spesialister på sine områder. Vi skal være uavhengig, og gi uavhengige gode råd. Så må politikerne vurdere fordeler og ulemper. Alle synspunkter må frem.

Toft, som har vært rådmann i kommunen i 15 år, sier det er hans ansvar at saken er godt nok belyst.

– Demokratiet hviler på at informasjonen er riktig og at politikerne kan fatte beslutninger. Mange saker er store og kompliserte, og man må lese sakene nøye.

Sigurd Strøm Jakobsen kunne tenke seg flere politikere som ikke har «vokst opp» i politikken. Han tror det kan bidra til at politikerne, som får så mye informasjon fra så mange kanaler, kan ta bedre avgjørelser.

– Man skulle hatt flere med høyere utdanning og yrkeserfaring i politikken. Men det er kanskje ikke så mange som har lyst til å bli politiker. Det er kanskje ikke så attraktivt.