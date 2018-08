NRK Nordland inn i Bodø 360

– Det blir veldig spennende å flytte inn i nye og moderne lokaler, og vi gleder oss til å komme inn i Bodø 360, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen.

Avtalen innebærer at NRK Nordland leier seg inn i 4.etasje i nærings- og leilighetsbygget som er under oppføring i disse dager. Dermed blir NRKs distriktskontor nabo til to av de andre medieaktørene i Bodø, Avisa Nordland og TV2.

– Det blir nesten som en light-versjon av Akersgata i Oslo eller Media City i Bergen, og vil være konstruktivt for journalistmiljøet, mener Undrum Jacobsen.

I 20 år har NRK Nordland holdt til på kaikanten ved jernbanestasjonen i Bodø. Her har det blitt produsert mange tusen innslag og artikler til radio, TV, nett og sosiale medier. Disse lokalene skal NRK nå se på løsninger for etterbruken av.

– Vi har hatt det fint her, men det er en tid for alt. Lokalene er store og til tider uhensiktsmessige slik vi arbeider i dag.



Distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK. Foto: NRK

I Bodø 360 får NRK lokaler der alt er samlet på et plan, og der en mer effektiv arbeidsflyt kan bygges opp i lokaler som legger til rette for et moderne arbeidsmiljø.

– Vi har som mål å ha drift i nytt lokale før sommeren til neste år, forklarer Undrum Jacobsen.

NRK Nordlands redaksjon i Bodø består i dag av rundt 40 medarbeidere, som altså blir med på flyttelasset.

– Det har vært en god prosess underveis der vi har fått kommet med våre innspill, og vi har tro på at dette blir et godt lokale for medlemmene våre, sier klubbleder Gisle Forland i NRKJ Nordland.

Forland sier en del medlemmer syns det er vemodig å forlate NRK-bygget på kaikanten, men har tro på at også de nye lokalene blir bra.

– Nå skal vi fylle de nye lokalene våre med et arbeidsmiljø som blir minst like bra som det vi har i dag, og vi gleder oss til å ta i bruk nye og moderne kontorlokaler. Det er nå den jobben starter for fullt, påpeker Forland.