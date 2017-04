NRK i nord jakter på havsynderne

Bidra i jakten på havsyndere Ekspandér faktaboks Bente H. Johansen journalist, NRK Nordland

Havet vårt blir stadig surere. Og norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord ifølge miljøstatus.no Årsaken er blant annet at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at tilførsler av ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen.

Surere hav kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett. Både planktonarter, reker, hummer, snegl og muslinger, sjøstjerner, kråkeboller og koraller er potensielt utsatt.

Det meste av forurensningen som skjer er ikke synlig. Men plastforsøpling av havet er et unntak. Fortsatter utviklingen vil 30 tonn plast havne i havet hvert minutt i 2030. I 2050: 60 tonn. For hvert kilo med plast i havet er det i dag fem kilo fisk. Om den galopperende utviklingen holder fram vil det, ifølge forskerene, være like mye plast som fisk om allerede 33 år.

I år presenterte regjeringen for første gang ei egen stortingsmelding for å fremme norske havinteresser. I stortingsmeldingen gis tre innsatsområder særlig prioritet: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utviklingspolitikken.

– Norge er en havnasjon, og vi må sørge for at vi ikke forurenser havet som vi skal leve av i fremtiden, sier klimaminster Vidar Helgesen til NRK. (H)

Så hvor mye ansvar for foruresningen av havet har vi som bruker og lever av havet?

I dag presenterer NRK i Nord-Norge et større satsningsprosjekt som skal jakte på ulike syndere mot livet i havet. Prosjektet ledes av PÅ-gruppa, ei gruppe NRK-journalister i nord som arbeider med dybde og dagsordensettende journalistikk.

Vi forteller at flere store norske kommuner bryter rensekrav til kloakk, og at store mengder urenset eller for dårlig renset kloakk havner i fjordene våre. Vi har kartlagt utslipp fra de 240 største renseanleggene i Norge i samarbeid med SSB.

I følge forskerne kan kloakkutslipp skade livet i havet, og føre med seg miljøgifter som bly, kadmium og PCB.

