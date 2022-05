NRK erfarer: Regjeringen har funnet løsning for milliardprosjektet i Bodø

– Hvis dette stemmer, er det utrolig gledelig, sier tidligere Bodø-ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H).

Flyplass-prosjektet i Bodø, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel, vil koste i underkant av 7 milliarder kroner.

Det kan gjøre det til den dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge noensinne.

Prosjektet innebærer at dagens flystripe flyttes 900 meter. Det vil frigjøre store arealer som Bodø trenger til nødvendig byutvikling på Bodø-halvøya.

Målet er, ifølge kommunen selv, å skape en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i verdensklasse.

Finansieringen skal etter planen være tredelt mellom staten, Avinor og Bodø kommune.

Avinor ville utsette

Men det ble alvorlig turbulens for prosjektet i januar i år.

Da varslet Avinor at de ville utsette investeringsbeslutningen i ett år.

Forklaringen: Selskapet står i en alvorlig økonomisk situasjon på grunn av flere år med pandemi.

Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 milliarder kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er økt til 2,2 milliarder.

Det var tredje gang Avinor varslet om utsettelser, og mange fryktet nå at hele prosjektet sto i fare. Staten har samtidig varslet at mange store prosjekter skal gjennomgås på nytt.

Vedtatt i Stortinget

Utsettelsen ble varslet til tross for at et enstemmig storting og to statsministere har sagt at prosjektet skal gjennomføres.

I en tale i Tromsø i februar slo Jonas Gahr Støre fast at utbyggingen skal gjennomføres etter planen.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) har siden nyheten fra Avinor ble kjent jobbet intenst for å få prosjektet tilbake på rett kjøl. Hun har blant annet bedt Samferdselsdepartementet om om å gripe inn.

I mars var en delegasjon fra fylkeshovedstaden i Nordland i Oslo for å møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det gikk dårlig.

Bodø-ordføreren var ikke fornøyd med svarene hun fikk.

– Vi har ikke fått noen gode svar. Det gjør meg overrasket, bekymret og skuffet, sa hun.

Løsning i revidert nasjonalbudsjett

Men nå ser det altså ut til at en løsning likevel er på plass.

Detaljene rundt budsjettlekkasjen er foreløpig ikke kjent for NRK, men NRK har fått bekreftet fra kilder at prosjektet nå kan gjennomføres som planlagt.

Det betyr at når regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett 12. mai, vil det samtidig presenteres en løsning for ny by – ny flyplass-prosjektet.

– En kritisk fase

Og at en løsning ser ut til å være plass, er særdeles viktig for prosjektet, skal vi vi tro Ole-Henrik Hjartøy.

Han er tidligere ordfører i Bodø for Høyre, og mannen som får æren av å ha kommet på ideen om å flytte flystripen.

Han forteller at prosjektet nå var en en kritisk fase.

– Hvis man ikke nå fikk de nødvendige midlene ville det vært kritisk. Både med tanke på Avinors økonomi, men også med tanke på signalene det ville gitt om videre gjennomføring.