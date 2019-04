NRK erfarer: Nord universitet vil legge ned to studiesteder

Nesna er Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning.

Lærerstudiet ble etablert i 1918 og har overlevd krig og trusler om å bli lagt ned. Nå kan det for alvor være over.

I dag klokken 10.30 gjør konstituert rektor Hanne Solheim Hansen kjent sin innstilling til ny studiestedstruktur. NRK erfarer at Nesna og Namsos da vil bli foreslått avviklet.

Det er universitetsstyret som tar den endelige avgjørelsen i slutten av mai. Nord Universitet har i dag ni studiesteder i Nordland og Trøndelag.

«Nesna lærarskule» åpnet med 56 elever i 1918. Her fra 1922. Foto: Tilhører Helgeland Museum

Badestudier

Det er lærerutdanningen og de omstridte «badestudiene» som har gjort Nesna mest kjent.

Nylig vedtok fylkestinget i Nordland en enstemmig uttalelse der man ønsker å bevare studietilbudene her.

Frykter følgene

Marius Meisfjord Jøsevold (SV) tror avgjørelsen utelukkende handler om økonomi. Foto: Anita Borkamo / NRK

Marius Jøsevold sitter på fylkestinget for SV. Han mener dette vil være en sorgens dag for Nesna. Her har Nord Universitet rundt 100 ansatte.

– Det er både sorg og vantro som slår meg. Det vil være er en katastrofe for kommunene på Helgeland. Og for Nesna som samfunn om styret vedtar å legge ned Nesna som studiested.

Jøsevold er selv fra Nesna og Helgeland - han mener en nedleggelse av studiestedet på Nesna vil ramme hele landsdelen.

– Vi er i en situasjon der Nordland mangler 600 sykepleiere og Nord-Norge mangler 900 lærere. Da har vi et ansvar om å utdanne fagfolk til distriktene.

Samtidig sliter universitetet økonomisk. Tidligere i år skrev Khrono om situasjonen for lærerutdanningene.

Fram mot 2022 viser prognosene at fakultetet vil mangle mellom 24 og 43 millioner hvert år for å gå i balanse, ifølge Khrono.

– Alvorlig

Heller ikke Åste Marie Lindau (KrF) i Trøndelag fylkesting liker nyheten om at campus i Namsos kan bli lagt ned. Skulle så skje, vil det ha store følger for samfunnet lokalt, sier hun.

Åaste Marie Lindau sitter i hovedutvalget for utdanning på fylkestinget i Trøndelag. Foto: Daniel Mork

– Det vil utfordre tryggheten av å bo i Namdalen.

Lindau sier de kan miste mye kompetanse i årene fremover hvis campus i Namsos legges ned. Hun trekker fram et tap av sykepleiere, vernepleiere, og ambulansearbeidere.

– Vi ser nok ikke konsekvensene i morgen. Det kan ta lang tid. Men det er en overhengende fare for at dette skjer.

Nord universitet vil ikke si noe om saken, men viser til en pressekonferanse senere i ettermiddag.

